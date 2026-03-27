NOVI USPJEH

Nevjerojatni Domen Prevc slavio na Planici: Nebeskim skokom oduševio navijače

N.M. / Hina

27.03.2026 u 18:38

Nika Prevc Izvor: EPA / Autor: JUSSI ESKOLA
Sjajni Slovenac Domen Prevc pobjednik je natjecanja u skijaškim letovima održanog u petak na Planici, on je do svoje 14. ovosezonske pobjede u Svjetskom kupu stigao sa čak 20.1 bodova više od drugog Japanca Rena Nikaida.

Prevc je u prvoj seriji doletio na 232,5 metara i stekao 11.1 bodova prednosti u odnosu na drugog Nikaida, koji je dugo vodio sa 232,0 metara, da bi u drugoj seriji s nižeg zaletišta od konkurencije sletio na 230,5 metara i sigurno upisao novu pobjedu iako je Nikaido ostvario 2,5 metra duži let.

Ukupno je Prevc osvojio 471.4 bodova, a Nikaido 451.3. Treće je mjesto zauzeo Austrijanac Daniel Tschofenig koji je za letove od 221,5 i 233,5 metara osvojio 443.5 bodova.

Prevc je odavno osigurao naslov ukupnog pobjednika u Svjetskom kupu, a pobjedom u petak je preuzeo i vodstvo u redoslijedu za Mali globus namijenjen najboljem letaču sezone. Prije ovog natjecanja zaostajao je 15 bodova za Austrijancem Stephanom Embacherom, mladi je Austrijanac nakon prve serije bio deveti pa je u drugoj odlučio ići na sve ili ništa. Sletio je na 240,0 metara, ali je pritom i pao pa je zbog lošijih ocjena na kraju završio na 11. mjestu.

Stoga Prevc prije zadnjeg natjecanja sezone, koje će se održati u nedjelju također na letaonici u Planici, vodi u redoslijedu letača sa 345 bodova, odnosno 61 više od drugog Embachera pa mu je i za taj globus dovoljno završiti među prvih šest. Već treći Norvežanin Johann Andre Forfang zaostaje nedostižnih 155 bodova.

U ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa Prevc ima čak 2068 bodova, drugi Japanac Ryoyu Kobayashi je na 1188, a treći Tschofenig 1109.

