[VIDEO] Pogledajte nevjerojatan poraz 'malih vatrenih'; Hrvatska je vodila do 91. minute, a onda primila dva gola u sudačkoj nadoknadi

Mlada hrvatska nogometna reprezentacija U-21 izgubila je u dvoboju skupine A kvalifikacija za plasman na EURO u Dramennu od Norveške 3:2, primivši dva gola u sudačkoj nadoknadi i time umanjila svoje šanse za plasman u završnicu. Golove za Hrvatsku zabili su Luka Sučić (5) i Roko Šimić (80), a za Norvežane Erik Botheim (37) , Jesper Daland (90+1) i Jorgen Larsen (90+5)

Hrvatska je izgubila u Norveškoj iako je do 91. minute vodila s 2:1 i bila na pragu izravnog plasmana, da bi potom u sudačkoj nadoknadi primila dva gola i vjerojatno izgubila prvo mjesto u skupini.

U drugom dijelu Norvežani su nastavili s dominacijom, no Hrvatska je u 80. minuti stigla do novog vodstva. Sučić je pronašao u šesnaestercu domaćih Roka Šimića, a on se oslobodio braniča i pogodio za 2:1.