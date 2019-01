Nevjerojatan peh Real Madrida; uoči derbija protiv Seville 'kraljevi' ostali bez oba golmana

Real Madrid u subotu (19. siječnja) na svom terenu od 16.15 sati u derbiju 20. kola španjolskog prvenstva dočekuje Sevillu. No, na Santiago Bernabeu nitko ne spava mirno jer je zbog mnogobrojnih ozljeda pitanje u kojem će uopće sastavu 'kraljevi' uopće istrčati...

No, nesrećama na Santiago Bernabeu tu nije kraj. Dapače, kad misliš da ne može biti gore pogode te nove ozljede. Tako je Real doslovno preko noći, a sve uoči derbija s trećeplasiranom Sevillom, ostao bez oba golmana! Nominalno prvi golman Thibaut Courtois ima problema s ozljedom kuka i pauzirat će još najmanje desetak dana. Iznenada se ozlijedio Keylor Navas koji zbog problema s preponama mora pauzirati barem dva tjedna!

Sve bi to još i bilo podnošljivo da Real prije samo nekoliko dana nije prodao svog trećeg golmana - Kiko Casilla sreću je odlučio potražiti u redovima engleskog Leedsa!

Sada Santiago Solari na raspolaganju ima tek Lucu Zidanea (20), sina Zinedinea Zidanea, koji brani za drugu momčad 'kraljeva'. Do sada je Zidane mlađi branio samo na jednoj službenoj prvenstvenoj utakmici Reala, no čini se kako bi već u subotu mogao stati na gol i braniti protiv Seville. Tko će mu biti rezerva? To ne zna ni sam Solari...