Dinamovo pojačanje od dva milijuna eura završilo na operaciji

On je prošlog ljeta u Dinamo stigao za 2,1 milijun eura iz Deportivo Calija kao jedno od najvećih pojačanja koje je angažirao bivši sportski direktor Marko Marić . No, Cordoba se na Maksimiru nije proslavio, a ni naigrao. Do sada je upisao tek 17 utakmica u kojima je zabio dva gola i upisao tri asistencije.

Zvonimir Boban htio ga se riješiti ovog ljeta te je prvotno trebao biti poslan u španjolski Sporting Gijon. No, tamo nije prošao na liječničkom pregledu. Nakon toga se pojavila opcija odlaska u Houston Dynamo, ali je i to propalo.

Cordoba nije na početku sezone u konkurenciji za Dinamovu momčad, na njega se na računa, a sada je objavio fotografiju iz Kolumbije na kojoj se vidi da se kreće uz pomoć štaka.