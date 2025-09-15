OBJAVIO FOTOGRAFIJU

Dinamovo pojačanje od dva milijuna eura završilo na operaciji

A.H.

15.09.2025 u 22:18

Juan Cordoba
Juan Cordoba Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
Juan Cordoba ovog ljeta je dvaput bio jako blizu odlaska iz Dinama, ali su mu propala dva transfera u posljednjem trenutku.

On je prošlog ljeta u Dinamo stigao za 2,1 milijun eura iz Deportivo Calija kao jedno od najvećih pojačanja koje je angažirao bivši sportski direktor Marko Marić. No, Cordoba se na Maksimiru nije proslavio, a ni naigrao. Do sada je upisao tek 17 utakmica u kojima je zabio dva gola i upisao tri asistencije.

Zvonimir Boban htio ga se riješiti ovog ljeta te je prvotno trebao biti poslan u španjolski Sporting Gijon. No, tamo nije prošao na liječničkom pregledu. Nakon toga se pojavila opcija odlaska u Houston Dynamo, ali je i to propalo.

Cordoba nije na početku sezone u konkurenciji za Dinamovu momčad, na njega se na računa, a sada je objavio fotografiju iz Kolumbije na kojoj se vidi da se kreće uz pomoć štaka.

