Napokon malo dobrih vijesti za Hajduk; nakon teških poraza od Lokomotive i Varaždina, 'bijele' razveselili milijuni u blagajni

Hajduk je od transfera Marija Pašalića iz Chelseaja u Atalantu zaradio 450.000 eura, odnosno gotovo tri i pol milijuna kuna

Hajdukovi navijači nemaju previše razloga za slavlje od povratka nogometa nakon izbijanja pandemije koronavirusa. Hajduk je pobijedio Inter s 2:1 i Istru s 0:1, a potom izgubio od Varaždina s 2:3 na Poljudu i prosuo 0:2 protiv Lokomotive u Kranjčevićevoj i na kraju izgubio s 3:2. Jasno je da u klubu nemaju previše razloga za slavlje.

Dinamo je i službeno prvak, ali on je već neko vrijeme nedostižan, no borba se vodi za mjesta koja vode u Europu. Želja Hajdukovih navijača je naravno drugo mjesto i Liga prvaka, no trenutno su peti s 51 osvojenim bodom. Četvrta Rijeka ima 52, baš kao i treći Osijek, a ispred njih je Lokomotiva s 53 osvojena boda pa ćemo do kraja gledati žestoku borbu za Europu. Ipak, nije sve tako crno u Splitu.