[VIDEO] Igor Tudor teško je nalazio riječi: Razočaran sam, tužan i nesretan; dok je Samir Toplak otkrio još bolniju istinu po Hajduk

Nogometaši Varaždina napravili su pravo čudo svladavši Hajduk usred Poljuda 3:2. Ali prema prikazanom, posebice u prvom dijelu, pobjedi gostiju nema se što prigovoriti

U nastavku Hajduk se pribrao, te u 49. minuti 18-godišnji Mario Vušković lijepim udarcem smanjuje vodstvo gostiju. Hajdukov veznjak Mijo Caktaš se i u trećoj utakmici nastavka prvenstva upisao u strijelce, u 74. minuti pogodio je s 20 metara i domaćini su smanjili zaostatak na 2:3, a to je na kraju bio i konačan rezultat.

'Zvučat će možda i bahato, ali samo je po rezultatu tijesno. Po prilikama je trebalo biti barem četiri, pet razlike. Hajduk nam u prvom poluvrmenu nije stvorio ni jednu jedinu priliku, a ona dva udarca su samo stvar individualne kvalitete. Igrački smo bili dobri, efikasni. Ali ja kažem i sljedeće. Igra daje rezultat i treba samo igrati. Nagradilo nas je i jakom sam sretan zbog tih dečki', naravno, riječi su Samira Toplaka, trenera Varaždina.

'Nema se što pametno reći kada se doma izgubi od Varteksa (op.a. tako se nekad zvao varaždinski prvoligaš). Razočarenje, loša predstava. Baš sam razočaran, jer s momcima inače radim jako dobro. I ima puno dobrih stvari, ali na utakmici se to baš i ne vidi. Treba nam puno igrača u bloku za zabiti gol, treba nam puno šansi, a odozada prva ti udarca su bila tri gola. Treba ići dalje. Hajduk ne smije doma izgubiti od Varteksa, to se ne smije događati. Nevezano, tko trenira, tko ne trenira, mi nemamo igrače određe težine, jer nam je određen budžet. I zato me duša boli. I tužan sam i nesretan', poručio je razočarani Igor Tudor.