Bijesni trener Intera sprema osvetu Rijeci: Moramo sprati ovu ljagu sa sebe...

Samir Toplak nakon katastrofalnog 7:0 poraza na Rujevici naglašava da je njemu i njegovim igračima time bačena rukavica u lice, uoči novog obračuna Intera i Rijeke u polufinalu Kupa...

Inter je doživio svoj najteži ovosezonski poraz ove subote. Na gostovanju na Rujevici sve je krenulo po zlu nakon što je Jasmin Čeliković dobio crveni karton, a do kraja susreta Rijeka je utrpala ukupno sedam golova i tako pokazala svoju moć protiv izgubljenih nogometaša iz Zaprešića.

Za Inter je ovakva utakmica ozbiljno upozorenje uoči dvoboja u polufinalu Kupa protiv istog protivnika u Zaprešiću 24. travnja, obračuna koji bi napokon ovoj momčadi mogao donijeti jedan značajan rezultatski iskorak.

'Rijeka nam je bacila rukavicu u licu, motiv za Kup i mislim da će to biti drugačija utakmica. Ovaj rezultat trebao bi imati utjecaj na nas, a ja ću to okrenuti na pozitivu. Većeg motiva ne bi trebalo biti nego da speremo ljagu sa sebe. Ako igrači to neće prepoznati, onda sve kvragu,' zaključio je Toplak koji ovaj mali klub iznimno uspješno vodi još od 2014. godine i trenutno je najdugovječniji trener HT Prve lige, a finale Kupa bila bi mu nagrada za svu energiju koju je uložio u zaprešićkog prvoligaša...