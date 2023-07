Nakon velike pobjede oglasio se presretni Dino, ali i njegov novi suparnik

'Pokušao sam igrati što kraće poene, da mu ostavim što manje vremena. Danas je to uspjelo i zadovoljan sam kako sam to odradio.'

Hrvatski tenis je nakon 2017. i Ivana Dodiga, koji je tada otišao i do polufinala, dobila predstavnika među osmoricom najboljih na umaškom ATP turniru. Za ulazak u polufinale Prižmiću na putu stoji 23-godišnji Australac Alexei Popyrin, trenutačno 90. tenisač svijeta. Bit će to obračun dvojice juniorskih pobjednika Roland Garrosa, sadašnjeg i bivšeg, iz 2017.

Na kraju meča, kad je prijetio i prekid zbog nadolazećeg nevremena, Prižmić nije bio ishitren. Imao je meč-loptu već kod 5-2 u drugom setu, ali mu je Piros zabio as i odgodio odluku o pobjedniku. No, Dino se nije pokolebao. Bio je uvjerljiv u servisu za plasman u četvrtfinale. Na 40-15 mu je jedan forhend završio u mreži, ali je na treću meč-loptu natjerao Mađara na pogrešku i slavlje je moglo početi. Digao je ruke visoko u zrak, uz pljesak svojih trenera, Darka Klaića s jedne i Luke Kutanjca s druge strane terena.

Popyrinova priča je prilično slična ovoj koju sada prolazi Prižmić, ali Australac ne misli da će mu to proživljeno iskustvo donijeti neku prednost. Primjetio je Prižmića već na turniru u Banja Luci, kad je Dino prošao kvalifikacije i u prvom kolu izgubio od francuskog veterana Richarda Gasqueta.

'Znam točno kako se osjeća. Ja sam svoj prvi meč odigrao na Australian Openu s pozivnicom. Znam da nije lako nositi se s tim pritiskom. No, igrat će pred svojim navijačima, bodrit će ga. Prošao sam to. On je dobio ovdje svoj prvi meč prilično lako. Vidio sam nekoliko poena u Banja Luci. Igrači moje generacije prate što rade ti 17-godišnjaci. Ne želim da me uhvate na 'krivoj nozi' kad se sretnemo na nekom turniru. Mislim da je odličan igrač. Fizički je snažan, ima snažne udarce i znam da će to biti težak meč', s poštovanjem je o Prižmiću govorio Popyrin nakon što je sa 6-4, 6-1 svladao trećeg nositelja ovogodišnjeg Croatia Opena, Austrijanca Sebastiana Ofnera.

Obojica će u četvrtak imati dan odmora, a u petak slijedi veliki obračun s velikim ulogom - plasmanom u polufinale ATP turnira.

Nažalost, ni srijeda nije prošla bez nevremena u Umagu, ali su srećom odigrani svi mečevi prvog kola. Kiša je sa središnjeg terena otjerala prvog nositelja Čeha Jirija Lehečku i Austrijanca Dominica Thiema, baš kad su trebali započeti svoj dvoboj za četvrtfinale. Vratit će se ponovno u četvrtak, ali ne u večernjem već u poslijepodnevnom terminu od 16.30 sati. Naravno, ako im to vrijeme dopusti.