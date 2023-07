Trostruki Grand Slam pobjednik u Umagu odigrao meč koji kandidira za knjigu rekorda

Činjenica da je između ta dva meča prošlo 17 godina, zasigurno kandidira za knjigu rekorda kad je u pitanju razmak između dvije pobjede na istom turniru.

'Kad sam počeo dolaziti u Umag, bio sam vrlo mlad. Sve mi je bilo novo. Sad me nije bilo mnogo godina u Umagu, ali sam uživao kao i prvi put. Lijepo je vidjeti da toliko ljudi dolazi gledati tenis, da me podržavaju. To je jedan od razloga zašto još uvijek igram. Energija je bila odlična, sve je bilo savršeno. Nadam se da će tako biti i nadalje.'

Wawrinka je odigrao meč na visokoj razini. Koliko god se trudio, 21-godišnji Filip Mišolić nije imao pravi odgovor za lopte koje su dolazile s druge strane mreže.

'Nisam pronašao pravi plan igre, ali i respekt s moje strane je bio prevelik. Respekta mora biti, ali mislim da me to kočilo u meču, nisam mogao izvoditi udarce koji bi mi pomogli protiv njega. Znao sam da voli preuzeti inicijativu, da ga je teško pokrenuti. Nije bilo samo do mene. On mi nije dao da igram svoje udarce. Njegova lopta je jedna od najtežih s kojima sam se sreo. Bit će bolje sljedeći put', zaključio je 21-godišnji Mišolić.