Nakon veličanstvene pobjede oglasio se izbornik Dalić; evo što kaže nakon prospavane noći

Hrvatska se reprezentacija u kamp pored St. Peterburga vratila u ranim jutarnjim satima. Igrači su nakon pobjede protiv Argentine dobili više nego zasluženi slobodan dan, a pred predstavnicima medija pojavio se izbornik Zlatko Dalić. Nije skrivao zadovoljstvo, nije niti morao, u veličanstvenoj pobjedi protiv Argentine treba uživati

Osmijeh mu nije silazio s lica... Onaj umorni, ali zadovoljni osmijeh, pobjednički. Pa ne pobjeđuje se Argentina svaki dan. I na tako uvjerljiv način, s 3:0... 'Sretni smo i zadovoljni, naravno', započeo je izbornik Zlatko Dalić i nastavio:

'Istina, malo smo umorni, ali... Nije to nikakav problem, posebno nakon ovakve utakmice. Pa nitko nije očekivao da ćemo već nakon dvije utakmice osigurati osminu finala SP-a. Nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu', kazao je Dalić i istaknuo koliko je zadovoljan našom igrom: 'To je to što se tiče naše igre, jučer je to bilo baš izrazito. U mojih pet službenih utakmica primili smo samo jedan gol, zabili jedanaest. U službenim utakmicama... Nema govora da ekipa nije efikasna. Malo smo promijenili stil igre, ali ekipa je kompaktna i imamo jasnu viziju što želimo. U tome je važno da momčad radi i vuče u istome smjeru, prema istom cilju. Onda dobijete utakmicu kao protiv Argentine', otkriva hrvatski izbornik. Hoće li gledati utakmicu Islanda i Nigerije, ima li kakvih želja u osmini finala? 'Želio bih da budemo prvi u grupi, nadam se da ćemo to i ostvariti. Vodimo brigu o sebi, bit će promjena u sastavu, moram čuvati neke igrače zbog kartona, neke zbog ozljeda... Ali, nema kalkulacija, nema biranja protivnika, to nam se može odbiti o glavu. No, imam 22 igrača, svi su spremni za igru, želim biti prvi i neće biti nikakvih kalkulacija u posljednjem kolu! Moramo misliti samo o sebi', jasan je Dalić koji se još jednom osvrnuo na 3:0 pobjedu protiv Argentine:

'To je moja najveća utakmica i pobjeda u karijeri kao trenera/izbornika. Ali svaka je nova utakmica važna. No, dobiti Messija i Argentinu 3:0, na takav superioran način... Moramo biti ponosni na ono što smo učinili, ali nema zavaravanja, ne smijemo se zanositi. Osigurali smo drugi krug, ali ništa više.' Sad svi znaju koliko je Hrvatska opasna, više ćemo teško iznenaditi... 'Ma mi moramo gledati samo sebe. Znam da smo još dodatno skrenuli pažnju na sebe nakon jučerašnje pobjede. Sad cijeli svijet drugačije gleda na Hrvatsku. Najveći protivnici smo mi sami sebi. Cijelo ovo SP je čudno, čudni rezultati, favoriti se nisu iskazali... Drago mi je da nas sada svi vide i doživljavaju drugačije, da smo prava momčad, a ne samo skupina sjajnih individualaca. Ta homogenost i momčadski duh su naše najjače strane, dobili smo na samopouzdanju', kaže Dalić koji je dodatno pojasnio zašto je baš Marcelo Brozović startao protiv Argentine i tako sjajno zaustavio Messija: 'Stalno razgovaram s igračima, vodim brigu o njima. Prije utakmice s Argentinom zvao sam igrače na razgovor - Kovačića, Badelja, Brozovića, Rakitića i Modrića. Objasnio sam im što očekujem, analizirali smo i odlučili da je Brozović taj koji je najbolji izbor za utakmicu s Argentinom. Iskreno, Badelj je bio prvi izbor, no trebala nam je brzina, a Kovačić nije u idealnoj formi - izbor je bio lak i logičan. Sve je bilo jasno kao dan, skauting je sjajno odrađen, hvala mojim suradnicima i za Nigeriju i za Argentinu. Moja je odluka zadnja, ali svi radimo zajedno, odlučujemo, predlažemo...', napominje Zlatko Dalić. Nezaobilazno je pitanje bilo ono o Anti Rebiću, jednom od junaka pobjede nad Argentinom. 'Ante je donio agresivnost, brzinu, sjajno se uklopio, ne odustaje, juri, gazi sve pred sobom... Trebao nam je takav igrač u momčadi. Sazrijeva kao igrač, ali to ne ide preko noći. Da, bio je na rubu kartona, upozorio sam ga na poluvremenu, mora paziti, ali doći će to s vremenom... I Rebić i Perišić puno rade u obrani, troše se pa im malo nedostaje snage u napadu. Šest kilometara smo pretrčali više od Argentinaca, imali smo više sprintova od njih, više kontri... Pokazali smo i tu koliko smo moćni, koliku volju imamo. To je karakter, tu nema pucanja, jer kad jedan pukne ode i cijela koncepcija', otkriva naš izbornik koji je morao istaknuti još jednog igrača - Vedrana Ćorluku. Uveo ga je u igru u posljednjim minutama. Je li to poruka nekima? 'Ćorluku sam poslao na zagrijavanje, računao sam na njega u završnici zbog skoka, morali smo zatvoriti preskakanja igre. On je 12 godina u reprezentaciji, odigrao je 100 utakmica... I uđe na samom kraju, ne pita, ništa ne kaže, uđe i odradi svoje. Ušao je kao da igra cijelu utakmicu, tu je za Hrvatsku, minuti, minuti! sam je to rekao. Znam da mu je teško gledati s klupe, priznao mi je, ali svi su se podredili momčadi, svi moraju biti spremni uskočiti kad je najpotrebnije. Ćorluki sve pohvale i svaka mu čast', kaže Dalić i nastavlja s pohvalama. Na redu je bio naš lijevi bek Ivan Strinić. 'Istina, mi nakon Jarnija nemamo tog lijevog beka. A Strinić je nakon jedne pogreške završio na stupu srama. Ne vidim da je napravio bilo što loše. dapače, on i Pivarić su najbolje što imamo. Ima Strinić svojih mana, ali odigrao je sjajno, samo neka tako nastavi, bez pogrešaka. Jer opet će ga se prozivati, ali pogreška se može dogoditi svakome, svima treba podrška, tako i Striniću', realan je Dalić. Leo Messi jučer je bio nevidljiv na terenu...