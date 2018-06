Procurile riječi Diega Simeonea nakon poraza od Hrvatske koje nije htio da svi čuju!

Argentinski mediji dokopali su se audio zapisa privatnog razgovora kojeg je Diego Simeone vodio sa svojim pomoćnikom Germanom Burgosom nakon poraza Argentine od Hrvatske u kojoj kritizira Lionela Messija, Willyja Caballera i zaključuje da u reprezentaciji vlada kaos...

Najbolji argentinski trener nakon debakla protiv Hrvatske nije štedio nikog pa ni Lionela Messija.

'Messi je dobar, ali to je zato što je okružen izvanrednim nogometašima. No, ako moraš u normalnoj utakmici izabrati između Messija i Ronalda, koga ćeš izabrati?', pita se Diego Simeone koji je opleo i po golmanu Willyju Caballeru jer je slične greške poput one kod gola Rebića radio i u prijateljskim utakmicama:

'German, reci mi iskreno. To što je golman radio protiv Španjolske i Italije, tada je otišlo pokraj vratnice. Šteta što tada nije pao gol, jer kad zas***š na SP-u, onda padne pogodak...'

'Ono što se događa u zadnje četiri godine u reprezentaciji je anarhija. Nema pravog vodstva ni od strane uprave ni onih koji treniraju reprezentaciju,' naglasio je El Cholo kojem su nudili da preuzme izabranu vrstu nekoliko puta, ali je to odbio.

'Ekipa je izgubljena. Trebali su igrati od početka utakmice kao što su igrali protiv Islanda, ali to je slabiji protivnik. Kažu da su igrači najvažniji za igru momčadi, ali oni su tek 60%. Kad mi treneri zas***mo, onda je to gore nego kad to naprave nogometaši. A izbornik je u mnoga toga lošega ovdje sudjelovao,' prenosi dnevnik Ole jedan od citata famoznog dijaloga koji je putem Whatsapp-a izašao u javnost te završio u programu radijskih postaja diljem Argentine...