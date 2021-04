Nakon što mu je 39-godišnjak priuštio veliku sramotu, trener Barce pokušao se opravdati za poraz; sve ovo nudi nevjerojatnu priliku Sevilli našeg Ivana Rakitića

Nogometaši Barcelone imali su sve u svojim rukama. S utakmicom manje, bili su dva boda iza vodećeg madridskog Atletica, te bodovno poravnati s drugim madridskim klubom, Realom. I u slučaju pobjede nad Granadom, mogli su pet kola prije kraja imati 'pole position' u utrci za naslov španjolskog prvaka

Prema svemu sudeći, čeka nas nevjerojatno napeta i neizvjesna završnica španjolske La Lige, u kojoj čak četiri kluba imaju izglede za osvajanje naslova prvaka, a to su Atletico (73 boda), Barcelona i Real (71 bod), te Sevilla (70 bodova).

'Poraz smo doživjeli isključivo zbog nedostatka koncentracije u obrani. Kod prvog gola smo morali presjeći loptu i ostavljati manje prostora. U dvije utakmice nismo dobri defenzivno i to se ne smije događati. Ovo je težak udarac, ali moramo nastaviti dalje i potruditi se kako bi slavili u preostalih pet utakmica', prilično miran bio je Koeman.

'Razočarani smo, ali to moramo zaboraviti jer moramo biti spremni za nedjelju i utakmicu protiv Valencije', rekao je Koeman i osvrnuo se na crveni karton koji je dobio.

'Čini mi se da je četvrti sudac želio biti u centru pažnje. Ne razumijem zašto, nisam rekao ništa loše, nisam ničim uvrijedio suca Pabla Gonzaleza. Razgovarao sam s četvrtim sucem, a onda je on rekao nešto čime je pokazao da me ne poštuje. Rekao sam mu jedno, on je svojim odgovorom pokazao nepoštovanje prema meni, a ja sam mu uzvratio. Međutim, ponavljam, nisam ga ničim uvrijedio'.

Inače, u posljednjim tjednima, nekako najbolji dojam ostavlja Sevilla, trenera Julena Lopeteguija i nažalost bivšeg hrvatskog reprezentativca, Ivana Rakitića.

Klub iz Andaluzije od sredine ožujka, odnosno u zadnjih osam prvenstvenih utakmica, ima čak sedam pobjeda i tek jedan remi. S time da je jedna od tih pobjeda upisana i protiv madridskog Atletica. U preostalih pet kola, Sevilla ima i utakmicu protiv madridskog Reala. Kraljevski klub, osim sa Sevillom, očekuje i okršaj protiv Villarreala, ali i u Baskiji kod Athletica.

Dok Barcelona i madridski Atletico moraju također odigrati međusobno. Dakle, sve je moguće... Pa i da Sevilla, osvoji svoj drugi naslov prvaka, ali prvi naslov nakon davne 1946. godine.