Nakon što je donio šest bodova španjolskoj U-21 momčadi, Dani Olmo poslao poruku izborniku A reprezentacije

Dinamov nogometaš Dani Olmo, koji je u utorak zabio oba pogotka u pobjedi mlade reprezentacije Španjolske od 2:0 nad Crnom Gorom, rekao je nakon utakmice kako mu je dobro u zagrebačkom klubu.

'Moglo je biti i više golova, imali smo puno prilika no zadovoljan sam pozitivnim radom čitave ekipe. Bili smo kao jedan. Ja sam mogao zabiti i treći gol, ali zadovoljan sam što sam pomogao ekipi', rekao je Olmo .

Španjolska je prije četiri dana pobijedila u gostima i Kazahstan s 1:0, također pogotkom Olma, pa nakon dva kola ima maksimalnih šest bodova u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

'Bile su to dvije najbolje reprezentacije iz naše skupine no zahvaljujući ekipnom radu ostvarili smo dobar rezultat', naglasio je. U skupini su još Sjeverna Makedonija i Izrael.

Olmo je u posljednje dvije utakmice bio kapetan reprezentacije.

'Zahvalan sam izborniku Luisu (de la Fuente) što me postavio za kapetana ove generacije. To je velika odgovornost, poruka da svi moramo ići kao jedan, baš kao što je bilo u prijašnjoj generaciji. To je ključ', rekao je.

'Sebe vidim kao jednoga igrača iz ove momčadi, veslam u istom pravcu kao i ostali', dodao je.

Španjolska je u lipnju osvojila Europsko prvenstvo, a nakon ljeta su iz te momčadi u udarnoj postavi ostali samo Olmo i Betisov vratar Dani Martín. Stariji igrači su otišli a došli mlađi.

'Tek smo se svi međusobno upoznali, a s vremenom ćemo se još bolje upoznati te postići i veće rezultate. Doprinosom svih bit ćemo sve bolji', rekao je Olmo.

Dani Olmo bio je strijelac u posljednje četiri utakmice zaredom. Zabio je Crnoj Gori, Kazahstanu, Njemačkoj u finalu Eura te Francuskoj u polufinalu. U zadnjih šest susreta zabio je šest golova.

'Nadam se da ću jednom zaigrati i za A reprezentaciju, no uvijek ću biti zahvalan kada me se pozove u mladu reprezentaciju do 21 godine', istaknuo je.