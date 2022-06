Nakon remija s Grcima oglasio se izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak: Iščupali smo se ogromnom željom i srcem

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je na otvaranju Svjetskog prvenstva odigrala 8:8 protiv aktualnih olimpijskih doprvaka Grka. Podmlađene su 'barakude' u dramatičnoj završnici imale i napad za pobjedu, ali lopta nije htjela u gol...

'Vrlo očekivano, tijekom utakmice se među igračima primijetio grč, no to se momcima ne može zamjeriti. Ipak je ovo prva utakmica Svjetskog prvenstva. Zaista me raduje pokazana volja i želja. Turnir je tek počeo, očekuju nas još ove dvije utakmice u skupini. Ovo je veliko iskustvo za ove momke, sve je i dalje otvoreno i idemo korak po korak', zaključio je izbornik Tucak.

Oglasio se i kapetan 'barakuda' Ivan Krapić.

'Bilo je tvrdo, teško i u grču, pogotovo prva četvrtina, što je i razumljivo s obzirom na to da imamo toliki broj debitanata i mladih igrača. Čim smo se pribrali i počeli igrati našu igru već u drugoj četvrtini smo se vratili u utakmicu. Iako smo cijelo vrijeme lovili rezultat nismo se ni u jednom trenutku predali ni psihološki i mentalno pali. Na kraju smo dobili i šansu za pobjedu, zadnji napad... Žao nam je što ga nismo iskoristili i pobijedili, žao nama je kao i svaki puta kada izgubimo', komentirao je Krapić i zaključio:



'No, imamo taj bod iz ove prve utakmice i sada se već okrećemo prema sljedećim suparnicima, Nijemcima.'

