Nakon nevjerojatnog poraza Fedor Emelianenko se obratio javnosti

Protekli vikend je bio crn za fanove legendarnog Fedora Emelianenka. Čak niti oni najskeptičniji u mogućnosti ovog veterana, nisu vjerovali da će Rus u kavezu trajati tek 32 sekundi, a da će ga nokautirati prvi udarac koji je uopće 'odletio' prema njemu

No, upravo se to dogodilo što je jasno pokazalo da je vrijeme Emelianenka u profesionalnom borilištu završilo. Ryan Bader je vrlo lako postao Bellatorov Grand Prix pobjednik, a ujedno i prvak teške kategorije pritom vrlo vjerojatno zaključivši karijeru po mnogima najvećeg u MMA-u.

SPEKTAKL DO SPEKTAKLA

Što na sve kaže nekoć doslovno nepobjedivi Emelianenko? On se noćas obratio svojim fanovima, no nije se osvrtao na eventualnu mirovinu. Obavijestio je javnost da se dobro osjeća nakon teškog poraza, piše Fight Site .

'Želim se zahvaliti svima koji su mi pomogli u pripremama, svima koji su me došli gledati na sam meč i svima koji su se probudili rano da bi ga gledali na televiziji. Hvala svima na potpori i molitvama za mene! Sve je ovo odluka Božja!'

Same riječi su na Instagramu napisane uz fotografiju koju je slavni Rus objavio, a na kojoj se nalazi zajedno s čitavim svojim timom. O mirovini nije napisao niti riječ, no to niti nije njegov stil…