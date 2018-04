Nakon katastrofalnih pogrešaka 'Oko sokolovo' predlaže drastičan potez kakav hrvatski nogomet ne pamti

Mnogi su s nestrpljenjem očekivali emisiju Stadion i Oko sokolovo, odnosno analizu brojnih spornih situacija u zadnjem kolu Hrvatski Telekom Prve lige i Hrvatskom kupu

'Bradarić na tu loptu ide špicom, da bi netko igrao džonom igrač mora biti nasuprot njega. Ovdje toga nema, Bradarić dolazi prvi do lopte, a nakon toga ga igrač Dinama udara punom nogom, tako su nastale one rane. Pogreška suca', složili su se i Beusan i Pletikosa.

'Ovo je možda najspornija situacija, nije mi jasno, najveća pogreška! Neshvatljivo je da se ovo ne vidi, on ga je pomeo, jest da je prekršaj bio vani, no ovo je Stojanoviću prekršaj za drugi žuti karton, isključujući', presuđuje Oko sokolovo!

U zaostaloj utakmici HNL-a Lokomotiva - Osijek bilježimo dvije sporne situacije. Sudac Matoc u 79. minuti nije dosudio kazneni udarac iako je igrač Lokomotive prividno igrao rukom?

'Igrač ga je napucao s pola metra, gdje će on s tom rukom, to je prirodan položaj, ispravna odluka suca.'

Je li u 83. minuti Bočkaj napravio prekršaj guranjem s obje ruke?

'Lopta je u igri i on ga s dvije ruke gura vani. Da se ovo i dogodilo van terena, opet je ovo kazneni udarac. Ako to ne znaju igrači skrećem im pozornost. No da ovo ne vide ni sudac ni pomoćni sudac, ne mogu ući u psihu ovoga, meni to nije jasno. Možda su ostali iznenađeni, jer ovakav potez je stvarno raritet, ne znam.'