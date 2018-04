Iz Hajduka potvrdili da ništa nije slučajno: Ta zastava ima svoje značenje

Nogometaši Hajduka u subotu su na Poljudu svladali Lokomotivu 1:0, no osim tri boda splitske momčadi pamtit će se i provokacija s okrenutom zastavom HNS-a

Već dugo traje sukob na relaciji Hrvatski nogometni savez - Hajduk. Pozadina je dugačka, no u suštini se odnosi na ignorantski odnos HNS-a prema Splitu i višegodišnje zaobilaženje poljudskog stadiona u dobivanju organizacije reprezentativnih utakmica.

A da su u Hajduku odlučili zaoštriti odnos s HNS-om potvrdila je i ova okrenuta zastava, kojom poručuju kako stvari u HNS-u već ionako jesu naopako.

'Naopako okrenuta zastava HNS-a ima svoje značenje', stoji u poruci s Poljuda, a koju su objavili u 24 sata.

Isti izvor prenosi i izjavu Josipa Breznog, povjerenika za natjecanje u HT Prvoj ligi.

'Nigdje u propozicijama nije predviđena sankcija za ovako nešto, no Disciplinski sudac Alan Klakočar će sigurno pokrenuti postupak i tražiti očitovanje Hajduka, kako zbog pirotehnike, tako i zbog povrede Disciplinskog pravilnika u segmentu organizacije utakmice. Hajduk će morati objasniti zbog čega je zastava bila izvješena naopako, a ako se očituju da to 'ima značenje' kako vi tvrdite, onda su očito spremni za to i platiti'.