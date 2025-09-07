Nakon debakla u Slovačkoj, Njemačka se kod kuće tek u završnici spasila nove blamaže

U skupini A Njemačka je izbjegla novi kiks. U prvom susretu je poražena kod Slovačke 0-2, dok je ovaj put u Koelnu uspjela nekako pobijediti Sjevernu Irsku 3-1. Već u sedmoj minuti Gnabry je doveo Elf u vodstvo, ali je u 34. izjednačio Price.

Sve do 69. minute bilo je nepovoljnih 1-1 za Nijemce, a onda je Amiri zabio za 2-1 i olakšanje, dok je već u 74. bilo 3-1 nakon pogotka Wirtza.

U drugom susretu ove skupine Slovačka je pobijedila Luksemburg u gostima 1-0, a gol odluke je dao Rigo u 90. minuti. Slovačka je vodeća sa šest bodova, dok Njemačka i Sjeverna Irska imaju po tri boda.

Poljska je u Chorzowu pobijedila Finsku 3-1 u sklopu skupine G. Cash je u 27. minuti doveo Poljake u vodstvo, dok je Lewandowski u nadoknadi prvog dijela povećao na 2-0. Dvoboj je zaključen kada je Kaminski u 54. pogodio za 3-0, dok je u 88. Kallman dao počasni pogodak za Skandinavce.