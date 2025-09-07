demoliranje

Ne pamti se ovo što je Španjolska napravila Turcima u Turskoj; o ovoj utakmici će se danima pričati

S.Č.

07.09.2025 u 22:37

Španjolska slavi u Turskoj
Španjolska slavi u Turskoj Izvor: Profimedia / Autor: MEHMET ALI OZCAN / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Prvaci Europe su u Turskoj pokazali moć.

Ovo što je Furija napravila Turcima u Turskoj, ne viđa se često u modernom nogometu.Turska nije bezazlena reprezentacija, a da je tako, osjetila je i Hrvatska tijekom kvalifikacija za prošli Euro.

vezane vijesti

Brončani s Mundijala 2002. imaju nekoliko odličnih igrača, Gulera koji je zvijezda Reala i sve u samo ne bezvezna momčad, ali Yamal, Pedri, Torres i Merino su pokazali večeras da su svijet za sebe. Španjolska je demolirala Tursku u drugom kolu kvalifikacija za SP s nestvarnih 6:0, a ako kažemo da su gosti šesti gol zabili u 62. minuti i da su do kraja igrali tek tako, da prođe vrijeme, onda je jasno da je potop domaćina mogao biti i teži.

Za Španjolsku su zabijali Pedri 6, 62, Mikel Merino 22, 45+1, 57 i Ferran Torres 53. Video svoh golova pogledajte OVDJE.

Već u šestoj minuti po prvi puta je kapitulirala turska obrana, strijelac je bio Pedri. U 22. je prvi od svoja tri pogotka dao Mikel Merino, a drugi je zabio u nadoknadi prvog dijela za 3-0.

Nisu se Španjolci na tome zaustavili već su nastavili zabijati Ferran Torres u 53., Merino u 57. i Pedri u 62. minuti za 6-0 i muk na tribinama.

Ranije ove nedjelje u toj skupini je Gruzija na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Španjolska ima šest bodova, Gruzija i Turska po tri, dok je Bugarska bez bodova.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
srpka mma legenda

srpka mma legenda

Nakon kaosa i poraza napokon se oglasio i Stošić; poslao je poruku Cro Copu i Vitasoviću
demoliranje

demoliranje

Ne pamti se ovo što je Španjolska napravila Turcima u Turskoj; o ovoj utakmici će se danima pričati
kaos na spektaklu

kaos na spektaklu

Cro Cop otkrio detalje kako je došlo do kaosa u Areni i zašto se upleo u incident

najpopularnije

Još vijesti