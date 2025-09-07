Ne pamti se ovo što je Španjolska napravila Turcima u Turskoj; o ovoj utakmici će se danima pričati

Ovo što je Furija napravila Turcima u Turskoj, ne viđa se često u modernom nogometu.Turska nije bezazlena reprezentacija, a da je tako, osjetila je i Hrvatska tijekom kvalifikacija za prošli Euro.

Brončani s Mundijala 2002. imaju nekoliko odličnih igrača, Gulera koji je zvijezda Reala i sve u samo ne bezvezna momčad, ali Yamal, Pedri, Torres i Merino su pokazali večeras da su svijet za sebe. Španjolska je demolirala Tursku u drugom kolu kvalifikacija za SP s nestvarnih 6:0, a ako kažemo da su gosti šesti gol zabili u 62. minuti i da su do kraja igrali tek tako, da prođe vrijeme, onda je jasno da je potop domaćina mogao biti i teži.

Za Španjolsku su zabijali Pedri 6, 62, Mikel Merino 22, 45+1, 57 i Ferran Torres 53. Video svoh golova pogledajte OVDJE.

Već u šestoj minuti po prvi puta je kapitulirala turska obrana, strijelac je bio Pedri. U 22. je prvi od svoja tri pogotka dao Mikel Merino, a drugi je zabio u nadoknadi prvog dijela za 3-0.

Nisu se Španjolci na tome zaustavili već su nastavili zabijati Ferran Torres u 53., Merino u 57. i Pedri u 62. minuti za 6-0 i muk na tribinama.

Ranije ove nedjelje u toj skupini je Gruzija na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Španjolska ima šest bodova, Gruzija i Turska po tri, dok je Bugarska bez bodova.