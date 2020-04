Iako njegova borilačka karijera miruje, ona gdje Stipe Miočić radi kao vatrogasac i medicinski tehničar sada se nalazi u jeku borbe protiv koronavirusa

Da Stipe trenutno čini pravu stvar i da zaslužuje svaku pohvalu, zaključio je i bivši dvostruki prvak Cormier koji je svog rivala u razgovoru s MMA Fightingom naveliko pohvalio.

'Vidio sam neki dan da je Stipe rekao kako briga oko borbe trenutno nije nešto oko čega 'razbija glavu'. On je jedan od onih koji pokušavaju spašavati živote i njegova odgovornost trenutno nisam ja, ali nije niti UFC. Njegova odgovornost sad su svi oni ljudi s područja Clevelanda kojima je potrebna pomoć Stipe vatrogasca, a ne Stipe teškaškog prvaka svijeta. Vjerujem da je on sada fokusiran na prave stvari, ali sam isto tako sretan i ohrabruje me to što je ponovno barem fizički spreman početi s poslom koji i meni ide u korist', izjavio je Cormier, a prenosi Fight Site.