Najveće novčane kazne u povijesti Formule 1; dogovorili pobjedu, svjedočili na sudu, platili 100 milijuna dolara...

Ušli smo u novu sezonu Formule 1, a nakon prve dvije utrke jasno je da ćemo gledati dominaciju Red Bulla. Njegovi bolidi su superiorni i jedino ih mogu zaustaviti eventualne kazne zbog muljaža i kršenja propisa kakvih je bilo u prošlosti, a mi smo se prisjetili onih najvećih

Dominacija je to koja prijeti time da Formulu 1 pretvori u dosadu. Mehaničari i inženjeri Bikova napravili su savršen posao i nitko ih ne može zaustaviti u pohodu na obje titule. Bolid je prejak za ostatak društva, a neutralni fanovi ili oni suparničkih momčadi priželjkuju da se dogodi čudo pa da se u ovaj sport vrati neizvjesnost.

Na otvaranju nove sezone u Formuli 1 slavio je aktualni prvak Max Verstappen , a iza njega je bio momčadski kolega Sergio Perez. U drugoj utrci opet su Red Bullovi vozači stigli do prve dvije pozicije, ali je spomenuti dvojac zamijenio mjesta.

Ili će Mercedes, Ferrari i ostali poboljšati performanse svojih jurilica ili im ostaje samo da čekaju pogrešku dominantnog suparnika. Neki idu tako daleko te se nadaju da bi Red Bull mogao biti uhvaćen u muljaži s proračunom, što ne bi bilo prvi put. Zadnji put su prošli s novčanom kaznom, no kada bi ponovili nešto takvo, onda bi moglo biti svega.

No zasad je sve u redu, a dok čekamo 'pogrešku u koracima', prisjetili smo se sedam slučajeva varanja iz prošlosti. Uslijedile su novčane kazne i diskvalifikacije, a to se odnosilo na same momčadi i organizatore (ne i vozače)…

7. USF1 (2010.) – 326.000 dolara

USF1 je bio kratkotrajan američki pokušaj formiranja momčadi za Formulu 1, koju su vodili Ken Anderson i Peter Windsor. Imali su odobren ulaz za prvenstvo 2010., ali nisu ušli te je kao rezultat toga pokrenuta istraga zbog kršenja propisa i međunarodnog sportskog kodeksa.

Budući da je momčad otišla u stečaj prije nego što je uopće pristupila utrci, FIA je sama postala vjerovnik nakon što je nametnula kaznu od 326 tisuća dolara – što je ekvivalentno kotizaciji za prvenstvo 2010. godine.

USF1 je također bio isključen iz 'bilo kakvog natjecanja' kao rezultat istrage FIA-e. Budući da nije bio likvidan, kazna je služila kao oduzimanje startnine, a također je naloženo plaćanje troškova FIA-e za disciplinski postupak.