Ratko Rudić treći put otišao je u trenersku mirovinu. Naime prvi put umirovio se 2012. godine, ali prihvatio je tada poziv Brazila, čiju je reprezentaciju vodio na Igrama 2016. godine. Potom se umirovio i 2017. godine, kada se vratio iz Južne Amerike, ali u ljeto 2018. godine stigao je poziv talijanskog Pro Recca, najtrofejnijeg svjetskog kluba, što je ipak bio izazov i za Rudića. No sada, nakon višetjedne karantene u Italiji i spoznaje da je sezona gotova, vratio se u Hrvatsku s jasnim stavom

'Gotovo je, više neću biti trener. Ali to ne znači da više neću biti uz vaterpolo. Član sam Stručnog savjeta Hrvatskog vaterpolskog saveza. U komisiji sam i Svjetskog vaterpolskog saveza. Dakle ostajem u vaterpolu, ali me nećete više gledati uz sam rub bazena', s velikom vedrinom u glasu za tportal rekao je Ratko Rudić , trener koji će sljedećeg mjeseca, točnije 7. lipnja, napuniti 72 godine.

Spomenuli smo da vam je ovo već treće umirovljenje s trenerske funkcije. Je li to uistinu posljednje?

'Ha, ha... Da, uistinu je treće. Ali mislim da je ovo konačno kraj. Naime vrijeme je da stanem, to jest da i mlađi dobiju priliku, da nađu svoje mjesto. Osim toga, najvažnije je da čovjek ima želju za dokazivanjem, a ja sam je u ovom trenutku ipak izgubio.'

Posljednja trenerska odličja osvojio je s Pro Reccom, a kruna je trebala biti Liga prvaka

Vjerojatno bi ona gorjela i dalje da nije došlo do prekida sezone. Dakle prošlosezonski naslovi, u prvenstvu i kupu, posljednji su koje ste osvojili kao trener.

'Tako ispada. Da, uzeli smo naslov prvaka i pobjednika kupa. Vjerojatno bi tako bilo i ove sezone, iako je fokus trebao biti na naslovu na Final Eightu Lige prvaka. Recco je trebao biti domaćin tom turniru, postavljale su se i tribine, ali ova situacija s koronavirusom poremetila je sve.'

S obzirom na to da se o vaterpolskim aktualnostima u ovom trenutku više nema što dodati, jer sve miruje, podsjetnik na blistavu Rudićevu karijeru svakako je dobro štivo. I zato smo se s trenerskim velikanom vratili u igračke dane.

'Bavio sam se svim sportovima, bilo je to vrijeme kada smo se svi bavili svim sportovima. U ono vrijeme on je bio glavna zabava. Bavili smo se nogometom, košarkom, džudom, gimnastikom... Dok sam živio u Splitu, čak sam sudjelovao na gimnastičkom prvenstvu Hrvatske. Ipak, po dolasku u Zagreb, u kojem sam se bavio i košarkom i vaterpolom, procijenio sam da mi vaterpolo najbolje ide te sam se odlučio za bazen. Igračku karijeru počeo sam u Zadru, ali igrački se razvijati započeo sam u Splitu, u kojem sam trenirao čak deset godina. U to vrijeme stigao sam i do reprezentacije bivše države i mislim da mogu s pravom reći kako sam izdanak splitske vaterpolske škole', prisjetio se Rudić.

Iz tih igračkih dana valja podsjetiti da je Rudić bio član reprezentacije na Olimpijskim igrama 1968. u Ciudad Mexicu, ali zbog ozljede prije početka turnira nije bio među 11 igrača koji su osvojili zlatnu medalju. Lažno je optužen za uzimanje dopinga na Svjetskom prvenstvu 1975. u kolumbijskom Caliju, zbog čega je reprezentacija izbačena iz borbe za medalje, no naknadnom analizom utvrđeno je da nije uzeo doping te je oslobođen svake odgovornosti. Na posljednjoj pripremnoj utakmici uoči Olimpijskih igara u Montrealu 1976. godine slomio je šaku pa nije igrao na turniru. Nakon svih pehova koji su ga pratili tijekom karijere najveći uspjeh s reprezentacijom mu je osvajanje srebrne medalje na Olimpijskim igrama 1980. u Moskvi.

Nakon deset godina igranja u Splitu Rudić se preselio u Beograd. Istina, nije mu to bio prvi boravak u glavnom gradu tadašnje države jer se u njemu i rodio. Međutim bio je to splet okolnosti, s obzirom na to da mu je otac bio vojni pilot i dobivao je razne prekomande.

'U to vrijeme dosta mojih prijatelja, odnosno suigrača otišlo je u Beograd, pa sam tako otišao i ja', kaže.

Rođen je u Beogradu, neki su mu brojali krvna zrnca, ali on se na to nije obazirao

Zbog svih tih okolnosti neki su mu nakon hrvatske neovisnosti 1991. brojali krvna zrnca, ali Rudić se - ponosan kakav jest - na to uopće nije obazirao. Dapače, preko svega je gospodski prešao.

'Nisam nikada imao problema s time, niti zbog toga', ističe.

Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Počeo je s juniorima Partizana od 1980. do 1983. godine, potom je od 1983. do 1984. godine bio izbornik juniorske reprezentacije Jugoslavije. Nakon toga je od 1984. do 1988. godine bio izbornik seniorske reprezentacije Jugoslavije, a onda je jedini put vodio klupsku seniorsku momčad. Bio je to opet Partizan u periodu od 1988. do 1990. godine.