Najjeftinija ulaznica bila je 3200 dolara, sekunda TV reklame je 173.000 dolara

Hoće li New England Patriotsi po šesti ili Philadelphia Eaglesi po prvi puta podignuti pokal namijenjen pobjedniku Super Bowla, finala doigravanja profesionalne lige u američkom nogometu (NFL), najgledanijem sportskom događaju u SAD-u, pitanje je na koje ćemo dobiti odgovor u noći s nedjelje na ponedjeljak (00.30 sati) kada će se ove dvije momčadi sučeliti u Minneapolisu...

Philadelphia Eaglesi se, pak, u prošle tri sezone nisu niti plasirali u doigravanje, no ove su nadmašili očekivanja i zahvaljujući sjajnoj igri na obje strane terena osvojili prvom mjesto u Nacionalnoj konferenciji u ligaškom dijelu sezone, a zatim u dvije utakmice u doigravanju uspjeli iskoristiti prednost domaćeg terena i osigurati put u Minneapolis.

Oba sastava u su u ligaškom dijelu sezone ostvarila po 13 pobjeda i tri poraza te osigurala status prvih nositelja uoči doigravanja. Prednost domaćeg terena Patriotsi su iskoristili svladavši Tennessee Titanse 35-14 i Jacksonville Jaguarse 24-20, dok su Eaglesi nadigrali Atlanta Falconse 15-10 i Minnesota Vikingse 38-7.

Patriotsi će u slučaju pobjede protiv Eaglesa postati prva momčad koja je uspjela obraniti naslov nakon 13 godina i - Patriotsa. Momčad predvođena Belichickom i Bradyjem tog je 6. veljače 2005. godine u Jacksonvilleu u napetoj završnici svladala upravo Eaglese i to 24-21. No, kod Eaglesa nema više niti jednog igrača iz tog sastava dok su Belichick i Brady još uvijek tu. Usto, u slučaju pobjede Patriotsi će se izjednačiti s Pittsburgh Steelersima na prvom mjestu po broju osvojenih naslova u Super Bowl eri. No, Steelersi su četiri od svojih šest naslova osvojili u 70-im godinama prošlog stoljeća.

Porijeklom iz Draganića pored Karlovca, 65-godišnji Belichick već 43 godine radi kao trener u NFL-u u raznim ulogama, a ovo će mu biti ukupno 11. sudjelovanje u Super Bowlu. Osim što je dosada sedam puta vodio Patriotse ostvarivši pet pobjeda i dva poraza, dva je puta sudjelovao u osvajanju naslova s New York Giantsima u ulozi defenzivnog koordinatora, a ima i jedan poraz u finalu kao pomoćni trener u Patriotsima. U slučaju pobjede njegove momčadi postat će treći u povijesti koji je kao glavni trener odveo svoju momčad do šest naslova NFL prvaka. No, prva dvojica Curly Lambeau i George Halas to su ostvarili prije Super Bowl ere.