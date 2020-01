Samo će Istok Rodeš voziti 'drugi lauf'; evo što kažu naši skijaši koji su kiksali u prvoj vožnji na Sljemenu

Od šestorice hrvatskih predstvnika na ovogodišnjoj sljemenskoj slalomskoj utrci za Svjetski kup, samo je Istok Rodeš izborio nastup u drugoj vožnji, Leon Nikić i Filip Zubčić su ostali pola sekunde iza potrebnog vremena za prvih 30, a Matej Vidović, Elias i Samuel Kolega nisu došli do cilja... Start druge vožnje je u 17.40 sati

'Nemam što mijenjati. Tražim jedan rezultat pa onda sljedeći. Dan po dan. Sad se drugi put zaredom dogodilo da nisam ušao u drugu vožnju, ali ja se dobro osjećam na treningu, dobro se osjećam na skijama i ne sumnjam da će rezultat doći.'

Tamo će popravak dojma s Crvenog spusta tražiti i Elias Kolega, koji nije bio žrtva Erberovog puta, već je pregazio jedna vrata.

'Malo sam prerano uzeo zavoj i dogodilo se haklanje.'

Do tog trenutka je imao dobar nastup i vrijeme koje mu je davalo izglede za plasman u drugu vožnju.

'Taktika je bila biti što brži, ići maksimalno. Solidno sam išao i ne predbacujem si ništa', rekao je Elias Kolega te dodao:

'Svaka utrka je važna, domaća je posebna u tom pogledu, ali treba to otkvačiti i ići dalje.'

Leon Nikić je u svom drugom nastupu u Svjetskom kupu došao do cilja, ali je zaostatak od 2.47 sekundi za najbržim bio dovoljan za 39. mjesto, drugo među hrvatskim predstavnicima, jer je za jednu stotinku bio brži od Filipa Zubčića. Koliko je 20-godišnjem Leonu značio ovaj rezultat pokazao je i slavljem u ciljnoj ravnini.

'Jako sam zadovoljan cijelom vožnjom, uspio sam napraviti ono što sam zamislio, riskirao sam od vrha do kraja. Pazio sam na mjestima gdje su drugi griješili i dobro sam to riješio. U ciljnoj strmini sam izgubio dosta, ali sve u svemu bila je dobra vožnja. Pola sekunde je falilo do drugog laufa. Ja sam zadovoljan.'