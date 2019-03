Najbolji borac današnjice govorio o najvećoj nepravdi UFC-a koju je doživio naš Miočić

I UFC prvak u poluteškoj kategoriji Jon Jones smatra da bi Stipe Miočić trebao dobiti priliku revanširati se Danielu Cormieru na porazu koji se dogodio na UFC-u 226 i kojim je izgubio pojas UFC prvaka u teškoj kategoriji

'Ako me fanovi dovoljno jako žele vidjeti u teškoj diviziji, UFC meni to mora omogućiti na financijskom planu. Ako to ne učine, ostat će uvijek na mogao je, moglo je, trebalo je… Ako me šaljete u bitku protiv jednog od najboljih boraca ikada i moram se žrtvovati jer ću u tom meču biti manji protivnik, onda to mora imati smisla za mene financijski. Ja imam već 2-0 protiv njega i nemam što dokazati. Tako da je pritisak na Danielu. Ja sam GOAT ove generacije, a on to zna. I fanovi to znaju', zaključio je UFC prvak.