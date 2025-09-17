VIKEND VATRENIH by PSK

'Nadam se da su u Cityju dobro procijenili s Gvardiolom i Kovačićem...'

S.Š.

17.09.2025 u 11:45

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić
U programu MAXSporta ovog je utorka emitirano novi izdanje emisije Vikend Vatrenih by PSK, u kojoj uz voditeljicu Valentinu Miletić, kao stručni komentator sjedi i Mario Cvitanović

U emisiji se analiziraju utakmice najjačih europskih liga, s posebnim naglaskom na hrvatske reprezentativce.

A čak dvojica su igrači Manchester Cityja, koji je u 4. kolu, u gradskom derbiju deklasirao Manchester United.

Za Građane je prvu utakmicu odigrao Joško Gvardiol, dok je Mateo Kovačić još uvijek na oporavku. I njegov povratak očekuje se početkom listopada.

Zato je Mario Cvitanović imao važnu poruku.

'Ponekad je u nogometu bolje, kad su ozljede u pitanje, jedan tjedan ili deset dana duže pauzirati, nego se prerano vratiti. Jer preuranjeni povratak može biti zamka, koja se obije u glavu. I nadam se da su u Manchester Cityju dobro procijenili i s Gvardiolom i s Kovačiće, kada će se vratiti na teren. A što može biti samo dobro za klub, naše igrače, ali i hrvatsku reprezentaciju'.

