Na Svjetskom prvenstvu je srušen jedan od najpoznatijih nogometnih mitova

Stara nogometna logika govorila je suprotno. Prema ranijim sportskim i ekonomskim istraživanjima, najpoznatije je ono koje se povezuje s profesorom Ignacijom Palacios-Huertom, momčad koja prva izvodi jedanaesterce imala je oko 60 posto izgleda za pobjedu. Objašnjenje je bilo jednostavno: Druga momčad stalno je pod pritiskom zaostatka i gotovo svaki udarac izvodi s osjećajem da mora sustizati protivnika.

To se dogodilo u serijama koje su izbacile Nizozemsku, Njemačku, Australiju i Kolumbiju. Maroko je prošao Nizozemsku, Paragvaj šokirao Njemačku, Egipat izbacio Australiju, a Švicarska slomila Kolumbiju. U svim tim slučajevima slavile su momčadi koje nisu prve krenule prema bijeloj točki.

Godinama se vjerovalo da momčad koja prva izvodi jedanaesterce ima veliku psihološku prednost, ali ovogodišnji nokaut dio turnira nudi potpuno drukčiju priču: Sve dosadašnje velike drame s bijele točke dobile su reprezentacije koje su pucale druge .

Stara teorija pala je na najdramatičniji način

Najbolji primjer dogodio se u dvoboju Kolumbije i Švicarske. Nakon 120 minuta bez golova, kapetan Kolumbije Davinson Sanchez našao se na centru igrališta s Granitom Xhakom i sucem. Kolumbijci su dobili mogućnost izbora, a vratar Camilo Vargas signalizirao je Sanchezu da izabere izvođenje prvih jedanaesteraca.

Bio je to potez u skladu sa starom teorijom. No završilo je potpuno drukčije. Švicarska je slavila nakon raspucavanja i izborila četvrtfinale, a Kolumbija ostala u suzama.

Ista se logika ponovila i ranije. Maroko je nakon 1:1 izbacio Nizozemsku boljim izvođenjem jedanaesteraca, Paragvaj je napravio veliku senzaciju protiv Njemačke, a Egipat je nakon remija s Australijom prošao dalje s 4:2 u raspucavanju. Ovog ljeta, barem zasad, nije prednost biti prvi. Prednost je ostati hladan kada je najteže.

Psihologija je postala važnija od redoslijeda

Novija istraživanja sve više udaljavaju jedanaesterce od stare ideje da je redoslijed presudan. Studija Sveučilišta Queensland objavljena uoči Svjetskog prvenstva naglašava da odlučujuću ulogu ima psihološka situacija u kojoj se izvođač nalazi, piše Klix.ba. Drugim riječima, nije važno samo puca li momčad prva ili druga, nego tko izvodi ključne udarce i u kojem trenutku.

Posebno se ističu četvrti i peti izvođač. To su udarci u kojima se tlak najviše podiže, jer jedna pogreška može značiti kraj turnira. Ako momčad koja puca druga za završnicu sačuva najmirnije i mentalno najčvršće igrače, prednost se može potpuno okrenuti na njezinu stranu.

Tu se krije velika promjena u načinu na koji izbornici moraju razmišljati. Nekada je gotovo automatski bilo poželjno pucati prvi. Sada se sve više postavlja pitanje je li pametnije imati posljednju riječ.

Zato ovogodišnji Mundijal izbornicima šalje jasnu poruku. Ako njihovi kapetani ponovno budu stajali na centru igrališta i birali redoslijed jedanaesteraca, odluka više neće biti tako očita kao prije. Stari mit je ozbiljno uzdrman. Na ovom Svjetskom prvenstvu oni koji pucaju drugi ne bježe od pritiska. Oni ga čekaju, preživljavaju i na kraju pretvaraju u pobjedu.