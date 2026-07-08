Deschamps bocnuo kritičare suđenja uoči Maroka

Francuskoj će protiv Maroka suditi argentinska sudačka ekipa, i to u trenutku kada je još uvijek moguć novi susret Francuske i Argentine na ovom turniru. Nakon finala 2022. između tih reprezentacija i svega što se posljednjih godina događalo oko njihova rivalstva, takva delegacija odmah je izazvala reakcije i rasprave na društvenim mrežama.

Deschamps, međutim, tvrdi da ga to ne zabrinjava: 'Moramo se nositi s tim. Vjerujem sucima. Naš protivnik je Maroko, ne sudac', rekao je francuski izbornik.

No Deschamps ne bi bio Deschamps da je ostao samo na mirnoj, diplomatskoj izjavi. Njegova konferencija za medije bila puna sitnih uboda prema onima koji posljednjih dana sve više govore o suđenju.

Posebno je zanimljivo da nije propustio spomenuti kritike na račun francuskog suca Françoisa Letexiera, koji je sudio utakmicu Argentine i Egipta u osmini finala. Dio javnosti, posebno iz sjevernoafričkih medija, kritizirao je njegov nastup, a Deschamps je to okrenuo u svoju korist.

'Nadajmo se da će naši suci biti jednako dobri kao što je bio gospodin Letexier', rekao je Deschamps. Bio je to kratak, ali vrlo jasan odgovor. Francuski izbornik ne želi prihvatiti narativ da bi se njegova momčad trebala unaprijed baviti sucima. Još manje želi dopustiti da se oko utakmice s Marokom stvori atmosfera sumnje prije nego što je lopta uopće krenula s centra.

U jednom trenutku dobio je i pitanje marokanskog novinara o situaciji iz polufinala Svjetskog prvenstva 2022., kada su Marokanci smatrali da im je mogao biti dosuđen jedanaesterac nakon duela nad Sofianeom Boufalom. Deschamps je i na to reagirao prilično oštro, očito nespreman vraćati se tri i pol godine unatrag.

Tema integriteta suđenja ionako je jedna od velikih priča ovog turnira. Dodatno ju je pojačao slučaj Folarina Baloguna, kojem je FIFA suspendirala kaznu nakon crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine, pa je američki napadač ipak mogao igrati protiv Belgije. Francuski savez na svoj je način odgovorio žalbom na žuti karton Michaela Olisea iz utakmice protiv Paragvaja.

Drugim riječima, za Olisea nije bilo nikakvog posebnog izuzeća ni pozivanja na članak 27 Disciplinskog kodeksa, za razliku od slučaja Balogun.

Deschamps je zato pokušao vratiti fokus na teren. 'Oni nemaju profil Paragvaja. Morat ćemo biti vrlo učinkoviti jer je ovaj Maroko iznimno kvalitetan. Razina raste kako se penješ uz planinu. Mentalitet ne pobjeđuje utakmice, ali zbog njega ih možeš izgubiti', rekao je.

Zato je njegova poruka jasna. Sudac može biti tema javnosti, ali ne smije postati tema svlačionice.