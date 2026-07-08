Ništa od finala: Mladi Vatreni izgubili u polufinalu Eura

Na krilima visoke pobjede nad Srbijom mini-Vatreni puni su samopouzdanja ušli u susret, ali Španjolska je odmah nametnula ritam. Već nakon 12 minuta Xavi Espart zabio je za vodstvo i time uvelike usmjerio susret.

Španjolci su bili bolji i lakše su stvarali prilike, ali na predah se otišlo s minimalnom prednosti. Ipak, mladi uzrast La Roje brzo je iskupio za propušteno povisivši na 2-0 preko Jorgea Salinasa. Hrvatske je imala solidnu priliku preko Noe Mikića, no to nije bilo dovoljno.

Ousmane Diallo je ušao s klupe i postavio rezultat na konačnih 3-0 čime je riješio pitanje pobjednika. Hrvatska je tako ispala s Eura, a Španjolska će u finalu igrati s boljim iz utakmice Ukrajine i Njemačke. Mora se priznati, Španjolska je jednostavno bila na puno višem nivou i zasluženo je slavila.

Podsjećamo, prije ovog poraza, mladi hrvatski nogometaši izgubili su od Ukrajine, remizirali s Italijom i pobijedili Srbiju.