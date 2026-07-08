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Ništa od finala: Mladi Vatreni izgubili u polufinalu Eura

M.Š

08.07.2026 u 19:43

Lovro Chelfi Hrvatska U-19
Lovro Chelfi Hrvatska U-19 Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Hrvatska u-19 nogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu Eura. Španjolska je bila bolja rezultatom 3-0.

Na krilima visoke pobjede nad Srbijom mini-Vatreni puni su samopouzdanja ušli u susret, ali Španjolska je odmah nametnula ritam. Već nakon 12 minuta Xavi Espart zabio je za vodstvo i time uvelike usmjerio susret.

Španjolci su bili bolji i lakše su stvarali prilike, ali na predah se otišlo s minimalnom prednosti. Ipak, mladi uzrast La Roje brzo je iskupio za propušteno povisivši na 2-0 preko Jorgea Salinasa. Hrvatske je imala solidnu priliku preko Noe Mikića, no to nije bilo dovoljno.

Ousmane Diallo je ušao s klupe i postavio rezultat na konačnih 3-0 čime je riješio pitanje pobjednika. Hrvatska je tako ispala s Eura, a Španjolska će u finalu igrati s boljim iz utakmice Ukrajine i Njemačke. Mora se priznati, Španjolska je jednostavno bila na puno višem nivou i zasluženo je slavila.

Podsjećamo, prije ovog poraza, mladi hrvatski nogometaši izgubili su od Ukrajine, remizirali s Italijom i pobijedili Srbiju.

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