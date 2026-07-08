Garcia u najavi utakmice sa Žilinom odgovorio na pitanje o Livaji, ali i mogućnosti da Hajduk bude prvak

Uoiči dvoboja kojeg Splićani ne pamte po dobrome, jer su ih izbacili 2009. godine, pred novinare su stigli trener Gonzalo Garcia i napadač Michele Šego.

Naravno, sve je zanimalo hoće li Marko Livaja biti u kombinacijama za sutrašnju utakmicu.

Marko se vratio u momčad, sve informacije vam je dao klub. Neću vam treći tko igra.

Evo još Garcijinih odgovora koje prenosi Slobodna Dalmacija.

Možemo li očekivati brži Hajduk?

Dobili smo nekoliko novih igrača, nekoliko ih je otišlo. Još smo 'u radovima. Vrlo dobro smo trenirali, jače nego na prošlim pripremama. Imamo energiju, osjećamo se dobro.

Jeste li vi dali zeleno svjetlo za sva pojačanja?

Uvijek komuniciramo u moćnostima koje imamo. Radimo zajedno.

Hoće li Hajduk biti prvak u ovoj sezoni?

Borit ćemo se. Moramo izgraditi jaku momčad i pravi mentalitet.

Što očekujete od Žiline?

Imaju mlade i talentirane igrače, još će rasti. Bit će izazovno, ali spremni smo na to.

Kakav rezultat očekujete?

Igrat će se 180 minuta. Važno je da smo kompetitivni i da se sve odvija u smjeru u kojem mi želimo. Naravno da želimo pobijediti na Poljud.

Pred novinarima je bio i Michele Šego, od koji se očekuju - naravno - golovi.

Koliko možemo očekivati golova od tebe?

Koliko Bog da. Dobro se osjećam, ali vidjet ćemo kad počne utakmica.

Koji rezultat očekuješ?

Nemam predviđanja. Dat ćemo sve od sebe, pa kako bude.

Kakve su bile pripreme?

Zadovoljan sam svime. Treniralo se puno, tako da sam sada 100 posto spreman. Dobro smo odigrali utakmice, osim možda zadnje protiv Ukrajinaca gdje smo mogli bolje. Ali spremni smo i jedva čekamo utakmicu.

Koliko ste se uspjeli uigrati?

Novi igrači su se dobro uklopili. Bilo bi bolje da su došli i prije, ali mislim da će ovo biti sasvim dovoljno.

Hajduk nema dobru povijest sa Slovacima...

Tu smo da tu promijenimo.

Kako će igrati novi Hajduk?

Trener traži da visoko stiskamo protivnika, s velikom energijom. Nadam se da ćemo to tako prezentirati na utakmici.

Kakvu Žilinu očekujete?

Trkački su moćni. Dugo su zajedno, iako su mlada momčad. Jednom su nas već dobili, ali bilo je to davno.

Kakva je atmosfera u svlačionici s obzirom na sva događanja?

Nikoga osobno nije dodirnulo. Mi smo profesionalci i zanima nas samo ono na terenu. Sve ostalo je klub iskomunicirao.

Ima li pritiska?

To nam je motivacija. Znamo kakav je pritisak oko kluba, ali to nas samo motivira.

Na kojoj se poziciji najbolje osjećaš?

Mislim da se u špici najbolje snalazim, ali nije mi problem odigrati na bilo kojoj od tri pozicije naprijed.