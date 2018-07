Na Otoku opsjednuti ovim potezom koji je njihova mlada zvijezda prodala Modriću!

Engleska nogometna javnost nada se da će vezna linija njihove reprezentacije nadigrati hrvatsku, a Dele Alli još jednom gurnuti loptu kroz noge Luki Modriću...

Uoči obračuna na stadionu Lužnjiki Engleze je uhvatilo nogometno ludilo i većina je uvjerena kako će u nedjelju upravo njihova reprezentacija igrati u velikom finalu Svjetskog prvenstva. Tek je ponešto skeptika, poput urednika The Suna Martina Liptona, a svoj stav je objasnio u intervjuu za tportal .

No, hrabre se jednim prilično nebitnim potezom s prijateljske utakmice prije tri godine, kada je Dele Alli u dresu Tottenhama gurnuo loptu kroz noge Luki Modriću.

'Uvijek uživam u guranju lopte kroz noge. Ne znam hoću li to ponovo napraviti Modriću, ali nadam se. No, neću se koncentrirati na to,' izjavio je mladi 22-godišnji ofenzivac engleske reprezentacije pa ipak naglasio kako će biti ključ pobjede neutralizirati Modrićev učinak na terenu kojeg smatra ključnim igračem Hrvatske.

Alli je protiv Švedske pokazao da može i zabijati pa će uz Harryja Kanea svakako biti najveća prijetnja našoj obrani u srijedu u Moskvi. No, ovaj trik teško da će opet uspjeti prodati...