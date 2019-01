Može li mali španjolski klub ostaviti Real Madrid bez nastupa u Ligi prvaka?

Uoči ove sezone malotko je mogao prognozirati da će se još u siječnju mali Deportivo Alaves boriti za posljednje mjesto koje vodi u Ligi prvaka i to s Realom Madridom...

Baskijski klub koji se proslavio ulaskom u finale Kupa Uefe 2001. godine i porazom generacije Javija Morena 5:4 u nezaboravnoj utakmici protiv Liverpoola nakon tog velikog uspjeha potonuo je u niželigaški nogomet i tek se nedavno vratio među španjolsku elitu.

No, povratak je uspješniji nego što je to itko očekivao pa je Deprotivo Alaves igrao u finalu Kupa kralja 2017. godine, a ove sezone na opće iznenađenje bori se za četvrtu poziciju koja vodi u Ligu prvaka i to protiv uzdrmanog Real Madrida.

Tajna Alavesa je iznimna borbenost njegovih nogometaša i doslovno 'čupanje' bodova u svakom susretu. Samo su jednom ove sezone pobijedili s više od jednog gola razlike, ali su svejedno u samom vrhu, a već je prošla polovica prvenstva.

'Ova momčad se nikad ne predaje, puno smo utakmica preokrenuli. Ovo je bila najbolja polusezona Alavesa u povijesti. Možemo li ostati u zoni Lige prvaka? Radimo na ciljevima koje smo si zacrtali na početku sezone, ali što smo duže na vrhu ljestvice, to bolje,' naglasio je napadač Borja Baston, strijelac četiri gola u Primeri.

Od zvučnih imena u momčadi je još samo Šveđanin John Guidetti koji nije bio među glavnim protagonistima ove sezone, a ostatak čine uglavnom španjolski igrači i pokoji Južnoamerikanac, a treba prije svih pohvaliti trenera Abelarda, bivšeg stopera Barcelone koji je sjajno posložio svoj kolektiv.

Nitko ne vjeruje da Alaves zaista može ostaviti Real Madrid bez Lige prvaka, no što ga duže muči i drži u neizvjesnosti, tim bolje...