Može li Istra 1961 iskoristiti europski debakl Hajduka i iznenaditi ga na Poljudu? Evo gdje možete gledati utakmicu

U posljednjoj utakmici prvog kola Hrvatski Telekom Prve lige na Poljudu Hajduk dočekuje Istru 1961 (20 sati, Arenasport 1, MAXtv)

Hajduk se cijele prošle sezone grčevito borio da izbori novi plasman na europsku scenu, no avantura splitskog kluba u Europi ekspresno je završena nakon sramotnog ispadanja od malteške momčadi Gzira United. Nikada Hajduk nije ispao od slabijeg suparnika u Europi, a nevjerojatno zvuči činjenica da je malteška momčad uspjela proći nakon što je imala sveukupno tri gola zaostatka. Ceh za europski debakl platio je trener Oreščanin koji je posljednjih tjedana bio u sukobu s klupskim managementom, a na njegovu je poziciju doveden Damir Burić "Šolta" koji je već bio na klupi Hajduka u vrijeme prvog predsjedničkog mandata Brbića.

NEIZVJESNO DO KRAJA

Burić se nakon tri godine vraća na klupu Hajduka:

'Svi su puni kritike i idu na klub, što možda nije fer ni korektno, no to je u meni probudilo dišpet, revolt i dalo mi je motivaciju. Želimo pokazati da smo u stanju odabrati dobar posao. Sve se dogodilo brzo i spontano. Ne želim se vraćati na vrijeme kad sam prvi put bio trener, već me zanima samo Istra. Gdje god sam radio situacija mi nije bila lagana, pa tako nije ni ova.'

Prije posljednjeg treninga pripadnici navijačke skupine Torcide razgovarali su s igračima Hajduka i dali su im podršku unatoč europskom debaklu. Burić je na tom treningu uigravao momčad za Istru, a za taj će susret u konkurenciji za nastup ponovno biti ključni Hajdukov ofenzivac Caktaš, piše dvoznak.com.