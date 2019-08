Može li Hajduk srušiti Dinamo; sastavi nisu očekivani; Poljud rasprodan

'Mi moramo našu kvalitetu koju imamo pretočiti na travnjak. Uvijek smo igrali dobro u zadnjim utakmicama, pogotovo kući. Dinamo će protiv nas odigrati u jednom dobrom, kvalitetnijem sastavu nego što su igrali u Zaprešiću. Mi smo spremni, znamo što nas očekuje, te znamo i njihov sustav igre. Nekih velikih iznenađenja ne bi trebalo biti. Nema većeg gušta nego igrati protiv Dinama. On će igrati u Ligi prvaka gdje mi nemamo priliku biti, ali zato ćemo sad imati priliku vidjeti gdje su naše mogućnosti. Umjetnost će biti huk s tribina pretočiti u sinergiju s momčadi, a ukoliko u tome uspijemo imati ćemo dodatnu kvalitetu u našoj igri. To je najvažnija karika u svemu tome, to moramo iskoristiti za sebe, da igrači u toj velikoj želi i motivaciji ne izgore', izjavio je domaći strateg Damir Burić