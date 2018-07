Mnogima je san igrati u Unitedu, ali on pod svaku cijenu želi iz njega otići

Francuski reprezentativac i zlatni sa svjetskog prvenstva, Paul Pogba, koji posljednjih sezona vrluda od Manchester Uniteda do Juventusa, pa se u ljeto 2016. godine opet vratio među 'crvene vragove', ponovno je na izlaznim vratima Old Trafforda. S time da je ovog puta on taj koji želi odlazak

Paul Pogba kao junior bio je igrač Uniteda, a onda je odigrao i jednu seniorsku sezonu u dresu 'vragova', no tada su čelnici odlučili zaraditi na Francuzu i prodali su ga u Juventus. Pogba je igrajući za 'Staru damu' potvrdio svoje nogometno umijeće te nakon četiri godine United ga je odlučio vratiti u svoje dvorište. Taj angažman platio je 115 milijuna eura. Međutim, koliko god bio plaćen, Pogba u klubu nije uživao i sada je osobno zatražio da ga se pusti. Jedina želja mu je povratak u Torino, a to sada pišu mediji u Engleskoj, Italiji i Španjolskoj. Ugledna Marca piše da je Francuz obavijestio Manchester United, a posrednik je njegov menadžer Mino Raiola. Očito je transfer Cristana Ronalda dodatno potaknuo Pogbu na povratak u Italiju. Istina je da ga United baš i ne bi prodavao, no isto tako postoji i animozitete između njega i trenera Josea Mourinha, koji ga je pred kraj prošle sezone češće držao na klupi nego na terenu. Hoće li Pogbina želja biti uslišana, znat ćemo vrlo brzo.