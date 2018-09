Smiješno; zar je moguće da Kovač ovo zamjera Riberyju?

Bivši francuski reprezentativac, ali još uvijek igrač velikog značaja u momčadi minhenskog Bayerna, Franck Ribery, proteklih je dana donio veliku dozu zabrinutosti svima kojima je Bayern pri srcu

Naime, Ribery je pomalo nezadovoljan minutažom koju ima kod bivšeg hrvatskog izbornika, Nike Kovača . Prošlog vikenda, u utakmici protiv Bayera iz Leverkusena, Ribery je ostao na klupi, no demonstrativno je u 83. minuti s nje otišao i uputio se u svlačionicu.

Ovog vikenda, u gostujućoj pobjedi 2:0 kod Schalkea, Ribery je igrao do 84. minute, kada ga je zamijeno Gnabry.

Francuzu se nije dopalo što je morao s terena, a pri izlasku njih su dvojica razmijenili nekoliko riječi. Ne znamo kakvih.



'Franck je zamijenjen jer je Serge (Gnabry) trebao ući u igru. Mi smo svi jedna momčad i svatko treba biti spreman prepustiti mjesto suigraču. Franck je izvrsno igrao i ovo između nas nije bilo ništa posebno', objasnio je Kovač.

On ipak ima jednu primjedbu na igru iskusnog krilnog nogometaša. Hrvatskom treneru se, naime, ne sviđa što Ribery, kada je u prilici za udarac, češće dodaje loptu suigračima, nego da sam riješi situaciju do kraja.



'Ono što me ljuti je Franckovo izbjegavanje udarca kada dođe u priliku. Naravno, on uvijek gleda gdje su mu suigrači, što je lijepo s njegove strane, ali on mora ponekad i sam postići pogodak iz izgledne situacije', poslao je poruku bivši hrvatski izbornik.



Bayern je na četiri pobjede u četiri bundesligaška kola, dok je u Ligi prvaka u prvom kolu slavio u gostima kod Benfice s 2:0.