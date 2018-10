Mišković nije nagovarao Keka da ostane ali ima jako zanimljivu ideju?!

Nogometaši Rijeke u subotu su doživjeli poraz 1:2 na gostovanju kod Gorice, nakon čega je slovenski stručnjak Matjaž Kek podnio neopozivu ostavku

'Došlo je vrijeme da promijenimo način suradnje. Ja sam s njim bio povezan više nego bilo tko drugi, ali život ide dalje i tu neće biti problema. Na nama je da nađemo novog trenera. Još nismo razmišljali o tome, da će do toga doći tako brzo. Jednostavno, dogodilo se i moramo ići naprijed. Na nama, stručnom dijelu ljudi koji rade o tome. Srećku, Manceu i meni, da nađemo trenera sljedećih dana i iskoristimo pauzu da se stabiliziramo i nastavimo prema ciljevima koje smo zacrtali: da budemo u vrhu hrvatskog nogometa, da izborimo kvalifikacije Europske lige, da u sljedećih pet godina minimalno petero juniora dođe u prvu momčad. To je strategija, to nema veze s financijama. S tom strategijom tražit ćemo trenera', počeo je izlaganje predsjednik Rijeke Damir Mišković.