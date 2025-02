'Mišković briše suze novčanicama od 500 eura. Jako mu je teško...'

'Armada je sigurno uz njega jer je svjesna što je bilo prije njega, što je sada i koliko se on daje. On je mazohista koji trpi te uvrede po internetu. S druge strane Pašalić ima ponudu gdje prvu godinu ima milijun, a treću milijun i 800 tisuća eura neto. Kako ćeš ga zaustaviti? Galešić je prošlo ljeto bio sa Zajecom u pregovorima. Kako ćeš ga zaustaviti, želi ići, što ćeš imati nezadovoljnog u svlačionici? Koliko ćeš od njega dobiti, plus Janković, pa to je pet milijuna. Smolčić ako ode, dva milijuna. Igra za 80 000 eura kako ga nećeš pustiti. Svojevremeno je Mišković prodao šampionskog Ristovskog u Sporting za milijun i Vešovića za 400 000 u Poljsku, a da neće svoje dijete pustiti. Kako? Mišković radi sjajan posao. Kada zbrojimo zadnjih 13 godina koliko ima bodova više od Hajduka, a manji budžet, ne treba puno pričati. Sada je doveo Čopa, Menala, Škorića... Pa imao je ponude i za Fruka i za Jankovića, ali s obzirom na profil koji mu treba nije ih prodao. Tko hoće, neka proba. Izvoli. Milijun i 300 tisuća eura svaki mjesec', govorio je Jeličić u dahu.

Uskočio je Vejić i poentirao:

'Ja sam čuo da su ga jako pogodile ove kritike da je brisao suze novčanicama od 500 eura. Jednostavno ih nije mogao zaustaviti.'