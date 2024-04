Mateo Kovačić među tragičarima Manchester Cityja, Real u polufinalu

Nakon fantastičnog prvog ogleda u Madridu, koji je završio 3:3, Manchester City i Real su u uzvratu na Etihadu nakon produžetaka odigrali 1:1, pa je pitanje putnika u polufinale razriješeno udarcima s bijele točke.

Na koncu su bili uspješniji Španjolci, Real je slavio 4:3 uz promašene jedanaesterce Luke Modrića i Matea Kovačića.

Rodrygo je doveo goste u vodstvo u 12. minuti, a izjednačio je Kevin De Bruyne u 76. minuti. Prilikom 'lutrije' jedanaesteraca za Real su zabili Bellingham, Vazquez, Nacho i Rüdiger, a na suprotnoj strani Alavarez, Foden i Ederson. Kod Reala promašio je Modrić, a kod Cityja Silva i Kovačić.

Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za City, Mateo Kovačić je ušao u igru u 112. minuti dok je na suprotnoj strani Luka Modrić zaigrao od 79. minute.

Aktualni europski prvak Manchester City i najtrofejniji europski klub Real Madrid treću godinu uzastopce odmjerili su snage u fazi ispadanja Lige prvaka. Prošle sezone Građani su bili uspješniji u polufinalu osvojivši potom krunu dok su u sezoni 2021/22. slavili Španjolci i također otišli do kraja. Ovoga puta slavio je Kraljevski klub.

Obje momčadi do četvrtfinala su dogurale bez poraza, no jedan od ova dva velikana morao je zaključiti svoj europski put, premda nakon ukupno 210 minuta igre nije bilo pobjednika - završilo je ukupno 4:4.

Kraljevski klub je sjajno ušao u susret i već u 12. minuti poveo. Vinicius je prošao po desnoj strani, ubacivši do Rodryga. Brazilac je pucao, Ederson je obranio njegov prvi pokušaj, ali ne i drugi.

Osam minuta kasnije City je mogao do izjednačenja, no Erling Haaland je pogodio prečku. U 27. minuti bila je nova opasnost za španjolski sastav. De Bruyne je pucao, no Lunin je lijepo obranio. Građani su dobili korner, Haaland je pucao iz skoka, ali je Lunin opet bio siguran.

U završnici prvog dijela pokušao je i Jack Grealish, ali je njegov udarac blokiran. Domaćin je nastavio s pritiskom i u nastavku, a već u 47. minuti zaprijetio je Grealish, ali bez uspjeha. U 70. minuti ponovo je pucao Grealish, ali je Lunin još jednom izašao kao pobjednik.