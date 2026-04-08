Mate Pavić slavio u hrvatskom derbiju na Azurnoj obali

Mate Pavić i Arevalo su postavljeni za pete nositelje, a slavili su 6-4, 7-6(5). U četvrtfinalu će njihovi suparnici biti četvrti nositelji, Amerikanac Christian Harriison te Britanac Neal Skupski.

U cijelom meču napravljen je tek jedan break. Zaslužni su za to bili Pavić i Arevalo koji su Nikoli Mektiću i Krajiceku oduzeli servis na startu meča, kod 1-1, što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

U drugoj dionici nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su također za nijansu bolji bili Pavić i Arevalo te izborili prolaz među osam najboljih.

ATP Monte Carlo, 2. kolo parova: