atp monte carlo

Mate Pavić slavio u hrvatskom derbiju na Azurnoj obali

I.Ž./Hina

08.04.2026 u 18:36

Mate Pavić
Mate Pavić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
U drugom kolu ATP Masters 1000 turnira parova u Monte Carlu dogodio se hrvatski derbi, a Mate Pavić je s Marcelom Arevalom iz Salvadora u dva seta bio bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajiceka

Mate Pavić i Arevalo su postavljeni za pete nositelje, a slavili su 6-4, 7-6(5). U četvrtfinalu će njihovi suparnici biti četvrti nositelji, Amerikanac Christian Harriison te Britanac Neal Skupski.

U cijelom meču napravljen je tek jedan break. Zaslužni su za to bili Pavić i Arevalo koji su Nikoli Mektiću i Krajiceku oduzeli servis na startu meča, kod 1-1, što im je bilo dovoljno za osvajanje prvog seta.

U drugoj dionici nije bilo breaka pa je odluka pala u tie-breaku gdje su također za nijansu bolji bili Pavić i Arevalo te izborili prolaz među osam najboljih.

ATP Monte Carlo, 2. kolo parova:

  • Mate Pavić / Marcelo Arevalo (Hrv, Sal/5) - Nikola Mektić/ Austin Krajicek (Hrv, SAD) 6-4, 7-6(5)

