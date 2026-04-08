Marin Čilić se nakon gotovo dva sata velike borbe oprostio od Monte Carla

I.Ž./Hina

08.04.2026 u 18:46

Marin Čilić Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Marin Čilić već se u 2. kolu oprostio od ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, bolji je od njega bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6(4), 6-3

Bio je ovo sedmi međusobni dvoboj Marina Čilića i Felixa Auger-Aliassimea te četvrta pobjeda Kanađanina koji je ujedno pobijedio Čilića četvrti put zaredom.

vezane vijesti

Čilić je dobro otvorio meč te je poveo 3-1, ali ne da je Auger-Aliassime vratio break zaostatka već je napravio dodatni break i našao se u prednosti. Dva puta je u završnici prvog seta Kanađanin imao break prednosti, ali u oba slučaja se Čilić vraćao.

Prvi set, koji je bio prilično ispunjen neforsiranim pogreškama s obje strane, tako se odlučivao u tie-breaku gdje je sedmi tenisač na svijetu Auger-Aliassime počeo znatno bolje igrati. Dobio je taj dio igre sa 7-4, dok je u drugoj dionici poveo 4-1 i time stvorio prednost koja je za Čilića sve do kraja ostala neuhvatljiva.

Meč je trajao sat i 55 minuta.

ATP Monte Carlo, 2. kolo:

  • Felix Auger-Aliassime (Kan/6) - Marin Čilić (Hrv) 7-6(4), 6-3

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAMO NA TPORTALU

SAMO NA TPORTALU

Pogledajate koliko je sreće imao igrač Gorice kod gola za novo vodstvo protiv Dinama
ludi početak

ludi početak

Pogledajte nevjerojatan početak polufinala u Gorici: Bakrar sjajnim golom ekspresno izjednačio
sporna situacija

sporna situacija

Je li Rijeka oštećena za penal? Barišić nokautiran kopačkom u glavu, udarac šokirao i komentatora

najpopularnije

Još vijesti