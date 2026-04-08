Marin Čilić se nakon gotovo dva sata velike borbe oprostio od Monte Carla

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Marin Čilić već se u 2. kolu oprostio od ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu, bolji je od njega bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6(4), 6-3
Bio je ovo sedmi međusobni dvoboj Marina Čilića i Felixa Auger-Aliassimea te četvrta pobjeda Kanađanina koji je ujedno pobijedio Čilića četvrti put zaredom.
Čilić je dobro otvorio meč te je poveo 3-1, ali ne da je Auger-Aliassime vratio break zaostatka već je napravio dodatni break i našao se u prednosti. Dva puta je u završnici prvog seta Kanađanin imao break prednosti, ali u oba slučaja se Čilić vraćao.
Prvi set, koji je bio prilično ispunjen neforsiranim pogreškama s obje strane, tako se odlučivao u tie-breaku gdje je sedmi tenisač na svijetu Auger-Aliassime počeo znatno bolje igrati. Dobio je taj dio igre sa 7-4, dok je u drugoj dionici poveo 4-1 i time stvorio prednost koja je za Čilića sve do kraja ostala neuhvatljiva.
Meč je trajao sat i 55 minuta.
ATP Monte Carlo, 2. kolo:
