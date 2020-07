Mario Mandžukić u senzacionalnom se transferu trijumfalno vraća u Italiju; ovaj se poziv ne odbija...

Talijanski mediji tvrde kako je povratak Marija Mandžukića u Serie A praktički gotova stvar. Bivši je hrvatski reprezentativac nakon odlaska iz Juventusa sreću potražio u Kataru, ali ipak to nije njegova razina nogometne kvalitete. Jasno je to i brojnim europskim klubovima koji bi ga željeli vidjeti u svojim redovima, no Mandžo ima svog favorita

Posljednjih su se nekoliko tjedana Mario Mandžukić (34) je 'tražena roba'. Hrvatski napadač ove je zime morao napustiti Juventus te je prihvatio ponudu katarskog Al Duhaila, no ipak je to momčad debelo ispod razine njegove kvalitete. Jasno je to i brojnim europskim klubovima koji su krenuli u lov na Mandžu. Prvo su se u akciju dali turski velikani Galatasaray, Fenerbahče i Bešiktaš, potom se sramežljivo ponovno spominjala mogućnost da Mandžukić krene put Manchester Uniteda, a onda se u igru ubacio i Milan koji bi ga doveo kao zamjenu za Zlatana Ibrahimovića.