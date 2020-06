Ivan Perišić postao je prvi Hrvat koji se može pohvaliti ovim uspjehom; bolji je od Marija Mandžukića, Ivice Olića, braće Kovač...

Bayern je u utorak pobijedio 1:0 na gostovanju kod Werdera u Bremenu te tako osigurao osmi uzastopni te čak 30. naslov njemačkog prvaka. Tim je trofejem naš Ivan Perišić stigao do uspjeha kojim se ne može pohvaliti niti jedan hrvatski nogometaš u povijesti

Ivan Perišić (31) tako je postao prvi Hrvat koji je osvojio Bundesligu s dva različita kluba. Uspjelo mu je to u razmaku od osam godina...

Naime, Perišić je još 2006. godine otišao iz Hajduka te je u karijeri igrao za francuski Sochaux, potom od 2009. do 2011. za belgijski Club Brugge, od 2011. do 2013. bio je član Borussije Dortmund iz koje je prešao u Wolfsburg (do 2015. godine). Nakon toga je potpisao za milanski Inter, a prošlog je ljeta stigao na posudbu u minhenski Bayern.

A posljednji put kada Bayern nije bio prvak - bilo je to 2012. godine - titulu je uzela Borussia Dortmund. A za 'žuto-crne' je tada igrao Ivan Perišić. I osvojio svoj prvi trofej u karijeri!