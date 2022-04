Mario Carević istaknuo je ključni trenutak derbija na Rujevici, a sudački ekspert Marijo Strahonja izdvojio je tri situacije

Događanja u 30. kolu hrvatskog nogometnog prvenstva, u kojem je najzanimljiviji bio derbi Rijeke i Dinama na Rujevici, su u emisiji Stadion prokomentirali Mario Carević i Marijo Strahonja

'Iz sudačke perspektive ovo kolo nećemo pamtiti, bilo je nekoliko situacija koje smo izdvojili, no nećemo ga pamtiti po nekoj velikoj pogrešci', dodao je sudački ekspert Strahonja na HRT-u .

'Naglašavamo od prve emisije da Dinamo ima najširi i najkvalitetniji kadar i u ovakvim utakmicama to se vidi. Rijeka je pala od 70. minute, nije više imala snage, i to je Kopić primijetio i ubacio ofenzivno orijentirane svježe igrače i time prelomio utakmicu', pričao je Carević i dodao:

Rijeka je bila bez Pavičića i Vučkića, dvojice u dobroj formi, no, za razliku od Dinama, nema širok kadar da nadoknadi takav dvojac.

'Rutinska pobjeda Osijeka, revanširali su se za poraz doma od Slavena 1:2. No Osijek je imao problema, bilo je izostanaka, ali imaju oni širinu kadra. Slaven je imao šansi, pogotovo Zvonarek na otvaranju. Osijek pak igra direktan nogomet, na rezultat, nekome se to sviđa, a nekome ne', kazao je Carević.

'Nadoknada je trebala biti tri minute, sudac mora sačekati kraj napada jer se korner izveo oko 2.45, no čim se situacija okrene i napad završi tu je kraj.'

U nadoknadi prvog dijela igra je zaustavljena taman kad je igrač Rijeke krenuo u kontru, no ni tu nema problema:

'To su nogometno prihvatljiv kontakti, ni riječi o prekršaju.'

'Meni je Šutalo prototip top-stopera, ima brzinu i inteligenciju i moram ga pohvaliti. Kako odmiče prvenstvo igra sve bolje. A Ademi je stvarno pokretač ovog Dinama, ne samo kvalitetom, jer recimo u ovoj utakmici nije bio u top-formi, imao je dosta ozljeda, no je jednostavno rođeni lider, on vuče ovu ekipu.' Marijo Strahonja govorio je o suđenju…

Marijo Strahonja iz ovog susreta nije imao što izdvojiti:

'Značajna Pajačeva utakmica, ima iskustva i poznaje obje ekipe, dobro je vodio i bio pravovremen i dobro je sudio.'

Hajduk jedini domaćin s tri boda, iako teže od očekivanog

'Čupavo je kad dođeš do pobjede u 87. minuti, ali natopljeni travnjak i jak vjetar nisu išli u prilog utakmici. Kad primiš onakav gol kao Hajduk, uvuče se nemir, pa onda šansa Marina u sljedećem napadu. Dojam je dobar, no imperativ u svakoj utakmici sputava igrače. Činjenica je da je Hajduk u zaostatku od par bodova i bilo kakav kiks značio bi ispadanje iz utrke za prvaka. Igračima nije psihološki lako, to se vidi na terenu. Kad su zabili drugi gol vidjelo se kako teret pada s leđa', napomenuo je Carević.