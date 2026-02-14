Marin Čilić ostao bez finala; sedmi igrač svijeta slavio u dva tie-breaka

Bio je ovo četvrti međusobni susret 28-godišnjeg Fritza i devet godina starijeg Čilića, a sedmi tenisač na svijetu Fritz sada ima prednost 3-1.

Svaki je tenisač u prvom setu dobivao gemove na svoj servis, a ostvarena je tek jedna break prilika koju nije iskoristio američki tenisač. Odluka o tome tko će dobiti prvi set pala je u tie-breaku gdje je Fritz odmah poveo 3:0. Čilić je došao do 3:4 i 5:6, ali nije uspio potpuno okrenuti rezultat.

U uvodna dva servis gema drugog seta Čilić je upadao u probleme, ali je uspio u svakom od gemova spasiti po jednu break šansu suparnika. Držao se nekako Čilić do tie-breaka iako je kod 5:5 spasio nove dvije, ovaj put vezane break šanse suparnika.

I u tie-breaku drugog seta Fritz je bio bolji. Stvorio je odmah startnu prednost 3:1, potom i 5:2 te je to bio kraj Čilićevog puta u Dallasu. Fritz će u finalu igrati protiv pobjednika meča Amerikanca Bena Sheltona i Kanađanina Denisa Shapovalova.

ATP Dallas, polufinale:

Taylor Fritz (SAD/1) - Marin Čilić (Hrv) 7:6(5), 7:6(3)