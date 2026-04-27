premier liga

Manchester United slavio, a jedan čovjek je opet u fokusu: Ide po rekord!

M.Š

27.04.2026 u 22:54

Casemiro i Bruno Fernandes Izvor: EPA / Autor: Peter Powell/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Manchester United i Brentford odigrali su prvi susret 34. kola Premier lige. Domaća momčad slavila je rezultatom 2-1.

Utakmica je bila sjajna za neutralne gledatelje, a otvorena je pogotkom u 11. minuti kada je sjajni Casemiro glavom zabio na asistenciju Harryja Maguirea. Tada se Brentford razbudio i u nekoliko navrata opasno prijetio preko Igora Thiaga, no gola nije bilo.

Crveni vragovi kaznili su nepreciznost suparnika i zabili preko Benjamina Šeška kojem je asistirao fantastični Bruno Fernandes. Portugalcu je to bila 19. asistencija ove sezone u Premier ligi čime je došao na jednu asistenciju od rekorda koji drže Kevin De Bruyne i Thierry Henry. Za dostići ih ima još četiri kola, a sudeći po formi u kojoj se nalazi, to je itekako izgledno.

U nastavku se tempo kudikamo usporio, a onda je Mathias Jensen krasnim pogotkom u 87. minuti donio nadu 'Osama'. United je odoljeo tom pritisku i tako osvojio važna tri boda. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da će United za vikend igrati protiv Liverpoola koji ima tri boda manje.

Standings provided by Sofascore

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti