Manchester United slavio, a jedan čovjek je opet u fokusu: Ide po rekord!

Utakmica je bila sjajna za neutralne gledatelje, a otvorena je pogotkom u 11. minuti kada je sjajni Casemiro glavom zabio na asistenciju Harryja Maguirea . Tada se Brentford razbudio i u nekoliko navrata opasno prijetio preko Igora Thiaga , no gola nije bilo.

Crveni vragovi kaznili su nepreciznost suparnika i zabili preko Benjamina Šeška kojem je asistirao fantastični Bruno Fernandes. Portugalcu je to bila 19. asistencija ove sezone u Premier ligi čime je došao na jednu asistenciju od rekorda koji drže Kevin De Bruyne i Thierry Henry. Za dostići ih ima još četiri kola, a sudeći po formi u kojoj se nalazi, to je itekako izgledno.

U nastavku se tempo kudikamo usporio, a onda je Mathias Jensen krasnim pogotkom u 87. minuti donio nadu 'Osama'. United je odoljeo tom pritisku i tako osvojio važna tri boda. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da će United za vikend igrati protiv Liverpoola koji ima tri boda manje.