turska liga

Fenerbahçe napravio velike rezove nakon poraza u derbiju

M.Š

27.04.2026 u 22:47

tportal
Izvor: EPA / Autor: Robert Ghement
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Vodstvo turskog nogometnog velikana Fenerbahçea uručilo je u ponedjeljak otkaz treneru Domenicu Tedescu nakon 0-3 poraza u derbiju od Galatasarayja.

Fener je u nedjelju doživio težak poraz u najvećem derbiju turskog nogometa koji je uništio njihove posljednje nade za osvajanje naslova.

Turski mediji navode kako je vodstvo kluba u ponedjeljak održalo hitan sastanak na kojem se raspravljalo o budućnosti talijansko-njemačkog stručnjaka u klubu.

"Rastali smo se s našim trenerom Domenicom Tedescom," objavio je Fener. Otkaz je dobio i sportski direktor Devin Ozek i koordinator Berke Celebi.

"Zahvaljujemo im na doprinosu našem klubu i želimo im uspjeh u budućim karijerama," poručili su iz kluba dodavši kako će momčad do kraja sezone voditi pomoćni trener Zeki Murat Gole.

Bivši izbornik belgijske reprezentacije, preuzeo je Fenerbahçe od Josea Mourinha početkom rujna prošle godine, međutim niti on nije uspio donijeti naslov kojeg Fener čeka od 2014. Tri kola prije kraja prvenstva Galatasaray ima sedam bodova prednosti i teško je očekivati da će ostati bez 26. naslova prvaka.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
odlična partija

odlična partija

Hrvatski vratar junak je Istanbula: Zaustavio Beşiktaş i dobio sjajnu ocjenu
nastavak sage

nastavak sage

Radeljić dolazi na Maksimir? Dinamo bi sada mogao prodati prvotimca
svaka čast

svaka čast

Profesionalnost na razini: Modrić je imao samo jedno pitanje uoči operacije

najpopularnije

Još vijesti