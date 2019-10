Luka Modrić ovako je odgovorio na upit je li gol Granadi njegov najljepši u karijeri

Madridski Real u subotu je na svom stadionu svladao Granadu 4:2, uz tri pogotka igrača kojima su to prvi golovi sezone (Hazard, Modrić, James Rodriguez), no unatoč prednosti od 3:0, 'kraljevi' su se doveli u situaciju da strahuju za pobjedu jer gosti su u jednom trenutku smanjili na 2:3

Pogotkom je bio oduševljen i trener Zidane, iako je naglasio i drugi problemičić.

'Drago mi je zbog njega. Bila je to golčina, on ima udarac. Prije tri ili četiri godine zabio je isti takav gol u Granadi. On ima udarac, no ne usuđuje se uvijek pucati na gol a s obzirom kakav udarac ima trebao bi', izjavio je Zidane.

Modrić je u 61. minuti s udaljenosti od dvadesetak metara odapeo udarac te poslao loptu u desni gornji kut vratara Granade. To mu je bio prvi pogodak ove sezone za Real Madrid, te ukupno drugi nakon što je iz jedanaesterca prošli mjesec zabio gol za Hrvatsku protiv Azerbajdžana u remiju 1:1.

U 308 utakmica za Real Madrid zabio je 18 golova.