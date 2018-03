Luka Modrić iskreno priznao: U Francuskoj '98. bila je bolja atmosfera oko reprezentacije

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić najavio je prijateljsku utakmicu protiv Perua. Uvjeren je kako će susret s neugodnim Peruancima pružiti dobru sliku o onome što Dalićeve izabranike čeka ovoga ljeta na Mundijalu u Rusiji...

'Sigurno će nam to biti dobra priprema za Argentinu na SP-u, koja ima još i bolje pojedince. Bit će nam to kvalitetna provjera i nadam se dobroj utakmici i dobrom rezultatu, da ćemo ispuniti zahtjeve izbornika kao u prijašnjim utakmicama. Poštujemo Peru, kao i svakog drugog suparnika, no pobijediti želimo u svakoj utakmici, premda ne osjećamo pritisak. Važno nam je pružiti dobru partiju, a uspijemo li pritom pobijediti, bit će savršeno', dodao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.

Hrvatska će protiv Peruanaca biti usredotočena prvenstveno na svoje vrline...

'Moramo se držati svoje igre, svog stila. Imamo kvalitetu i trebamo je pokazati na terenu. Naravno, na nekim stvarima trebamo naporno raditi kako bismo bili još bolji. Želimo napredovati iz utakmice u utakmicu', najavio je veznjak madridskog Reala te prokomentirao domete ove reprezentacije na nadolazećoj svjetskoj smotri:

'Naš je san ponoviti Francusku '98., a cilj nam je prije svega proći vrlo zahtjevnu skupinu. Ići ćemo korak po korak, nećemo razmišljati previše unaprijed. Sazrijeli smo kao momčad, a i nas krasi zajedništvo. U Francuskoj '98. bila je bolja atmosfera oko reprezentacije, no u posljednjim su utakmicama navijači stali iza nas, i ta nam podrška treba. Svi zajedno možemo postići uspjeh, iskusniji smo i snažniji nego prije četiri godine.'