Luis Enrique mijenja jednog od najdugovječnijih trenera u Španjolskoj?

Španjolski mediji raspisali su se tijekom srijede kako bi se na kraju sezone mogla dogoditi smjena na trenerskoj klupi nogometaša madridskog Atletica koje bi mogao preuzeti Luis Enrique.

Od daleke 2011. godine trener Atletica je 52-godišnji Argentinac Diego Simeone, no glasnije no ikada se ove sezone priča o odlasku Simeonea iz kluba. U nekoliko posljednjih sezona došlo je do rezultatskog pada Atletica koji se nastavio i u aktualnoj sezoni.

U skupini ovosezonske Lige prvaka s Portom, Club Bruggeom i Bayerom posljednje je mjesto zauzeo Atletico, a u LaLigi je trenutačno četvrti i bori se kako bi ostao u krugu četiri najbolje momčadi u prvenstvu čime bi osigurao i iduće sezone nastup u Ligi prvaka.

No, Atletico više nije ni izbliza konkurentan Realu i Barceloni na duge pruge, a mediji najavljuju da bi momčad trebao razbuditi također 52-godišnjak Luis Enrique.

Nakon lošeg rezultata na Svjetskom prvenstvu, kojem je domaćin bio Katar, Luis Enrique je napustio izborničko mjesto Španjolske.

Ranije u trenerskoj karijeri je vodio Romu, Celtu i Barcelonu, a još uspješniju igračku karijeru je počeo u rodnom Gijonu kao igrač Sportinga, dok je potom zapaženo igrao i za Real i za Barcelonu.